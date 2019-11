नई दिल्ली। दिल्ली की सड़क पर हुई निर्भया कांड की पुनरावृत्ति एक बार फिर हैदराबाद में देखने के मिली गई। जिसने पूरे देश को एक फिर से शर्मसार कर दिया है। हैदराबाद मेंहुई एक महिला पशु चिकित्सक के साथ रेप और मर्डर की घटना से पूरा देश सदमें डाल दिया है। पूरे देश में इस कांड से गुस्से की लहर फैल रही है। हर कोई इस महिला के आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है। हैवानियत की हर हदों को पार करके दंरिदो ने वो काम किया वो काफी दिल दहला देने वाला था। (27) वर्षीय युवा महिला पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे जिंदा ही जला दिया। इसके बाद उसकी अधजली लाश को पुल से नीचे फेंक दिया गया। जिस तरह निर्भया को मदद का भरोसा देकर बस में बैठा लिया गया था, उसी तरह मदद का झांसा यहां भी देकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। इस घटना की चीख जब हैदराबाद की सड़कों से होते हुए जब पूरे देश में फैली तो लोगों में काफी रोष देखने को मिला।

सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, इस केस को लेकर लोगों की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। इस खबर ने सोशलमीडिया से लेकर बॉलीवुड को भी हिलाकर रख दिया है। यह दिल दहला देने वाली इस खबर को सुनने के बाद बॉलीवुड सेलेब्‍स इस हादसे की कड़ी निंदा कर रहे हैं।

एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar Reaction) समेत बॉलीवुड के कई स्टार्स ने ने ट्विटर (Twitter) के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है।अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा- 'चाहे वो हैदराबाद रेप केस हो, तमिलनाडु रेप केस हो या रांची में लॉ स्टूडेंट के साथ हुआ गैंगरेप, हम एक समाज के तौर पर हार रहे हैं. झंकझोर कर रख देने वाले #Nirbhaya केस को 7 साल हो चुके हैं और हमारी नैतिकता टुकड़ों में बटती जा रही है। हमें कड़े नियमों की जरूरत है। ये अब 'बंद' होना चाहिए'।

अभिनेत्री यामी गौतम(Yami Gautam) ने लिखा,' गुस्से, दुख और सदमे में हूं। महिलाओं के खिलाफ ये अमानवीय, अकल्पनीय अपराध इतनी जागरूकता के बावजूद कैसे हो सकता है! क्या ऐसी हरकतें करने वालों को कानून से डर नहीं लगता। हम एक समाज के तौर पर विफल रहे हैं, एक समाज के रूप में कहां गलत हो रहे हैं।

Anger,sorrow ,shock ..how could these inhuman,unimaginable crimes against women still happen despite such strong uproar & awareness ! Do these demons have no fear of punishment or law,,Where are we going wrong & lagging behind as a system & as a society,,,#JusticeForPriyankaReddy