Fake फॉलोअर्स मामले में रैपर Badshah को क्राइम ब्रांच ने भेजा समन, बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे ऑफिस

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स ( Social Media Follwers ) होने की वजह से कभी बॉलीवुड स्टार्स ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह फॉलोअर्स ( Bollywood Celebs followers ) उनके लिए मुसीबत बन जाएंगे। जी हां, कई सेलेब्स पर फेक फॉलोअर्स ( Bollywood Celebs fake followers ) रखने का आरोप लगाया है। जिसकी वजह से उनकी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। फेक फॉलोअर्स मामले में कई सेलेब्स के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं। पुलिस भी लोगों से बयान दर्ज ( Police record statement ) कराने में जुट गई है। फेक फॉलोअर्स मामले की जांच में लगी क्राइम ब्रांच ( Crime Branch sent summons ) ने बॉलीवुड रैपर बादशाह ( Rapper Badshah fake followers ) को फेक फॉलोअर्स के चलते समन भेज दिया है। उन्हें बीते दिन यानी कि बुधवार को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन खबरों की माने तो आज बादशाह दोपहर 1 बजे अपना स्टेटमेंट ( Badshah Will go to record his statement) दर्ज करवाने जाएंगे।

जानकारी के अनुसार गुरूवार की दोपहर 1 बजे रैपर बादशाह क्राइम ब्रांच ( Badshah will reach Crime Branch office by 1 pm ) ऑफिस पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। बताया जा रहा है कि फेक फॉलोअर्स के मामले में बादशाह पहले सेलिब्रिटी हैं जिन्हें बयान ( Badshah is the first celebrity who has been called to record his statement ) दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया है। खबरों की माने तो जल्द ही क्राइम ब्रांच नकली फॉलोअर्स के चलते एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) और प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra ) को भी समन भेज सकती है। यही नहीं जितनी भी पीआर एंजेसी हैं जो सेलेब्स को फेक फॉलोअर्स ( PR Agencies Provide fake followers ) दिलाते हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पीआर कंपनी ही बॉलीवुड सेलेब्स को फेक फॉलोअर्स दिलाती हैं। जिनका इस्तेमाल ट्रोलिंग ( Using for trolling ) जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। पिछले दो महीने से इस मामले की जांच कर रही है पुलिस।

फर्जी फॉलोअर्स मामले में 2019 की एक रिपोर्ट ( Fake Follwers Report ) के आधार पर SIT टीम सेलेब्स के फॉलोअर्स की डेटा स्क्रूटनी ( Celebs Account Data ) में जुटी हुई है। दरअसल, रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनेशनल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka chopra chraged for one post ) एक पोस्ट के लिए 2,70000 US dollars चार्ज करती हैं और उनके 44 करोड़ फॉलोअर्स ( 44 Millions followers ) हैं। वहीं क्रिकेटर विराट कोहली ( Virat Kholi ) एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 2,96000 US dollies चार्ज करते हैं। फॉलोअर्स हैं, जबकि दीपिका पादुकोण 39 करोड़ ( Deepika Padukone 39 millions followers ) फॉलोअर्स हैं।