67 साल की उम्र में चल बसी सुषमा स्वराज, पूरा देश सदमें में! बॅालीवुड ने ऐसे जताया शोक

पिछली रात यानि 6 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ( sushma swaraj ) का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका देहांत ( sushma swaraj death ) दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ है। इस खबर को सुन इस वक्त पूरा देश शोक मना रहा है। इसके बाद से लगातार बॅालीवुड इंडस्ट्री के मशहूर स्टार्स ट्वीट कर अपना दुख जता रहे हैं। बता दें सुषमा स्वराज को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पांच डॉक्टरों की टीम उनके इलाज के लिए लगाई गई थी इसके बावजूद उन्होंने दम तोड़ दिया।

अनुपम खेर ( anupam kher ) ने इस खबर को सुन एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा, ' वह सबसे अच्छे इंसानों में से एक और सबसे शानदार, ईमानदार, जबरदस्त नेताओं में से एक सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनकर सदमे में हूं। मैं ये लाइव वीडियो कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये खबर किसी के साथ शेयर करनी थी, मैं अभी न्यूयॉर्क में एक कैब में हूं और अभी जब इस खबर के बारे में पता चला तो मैं बरदाश्त नहीं कर सका।’

उन्होंने कहा, 'मुझे आप लोगों से बात करनी थी। मेरे पास उनसे जुड़ी ढेरों यादे हैं, वो उन कुछ सबसे शानदार वक्ताओं में से एक थीं जिनसे मैं मिला हूं। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया है। यह बहुत शॉकिंग खबर है। मैं इस सरकार के पिछली बार के शपथ ग्रहण समारोह में उसने मिला था और उन्होंने कहा कि अनुपम अच्छा काम करते हो। मिलने आओ, और फिर मैं उसने मिलने गया। यह बहुत दुखद है।'

अनुपम ने कहा, 'मुझे उनके साथ वक्त बिताने के उनसे बातें करने के बहुत से मौके मिले। वेदों और बाकी चीजों के बारे में उनकी जानकारी... बहुत जानकार और सकारात्मक व्यक्ति थीं। बहुत दूर हूं मैं अपने देश से और अभी किसी भारतीय के साथ भी नहीं हूं। टैक्सी में जा रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे आप सब से बात करनी चाहिए। ओम शांति।'

In my younger years I got so much support from Shushma ji ! I still have pictures with her giving me my first award all over my office!gutted sad at d loss of a lady who taught me my first lesson... women should help women grow ! Thanku n rip shushmaji #RIPSushmaSwarajJi https://t.co/tyAHCa3vYf — Ekta Kapoor (@ektaravikapoor) August 6, 2019

मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर ( ekta kapoor ) ने ट्वीट करते हुए कहा, 'जब मैं युवा थी तो मुझे सुषमा जी से काफी सपोर्ट मिला था। मेरे ऑफिस में अब भी कई तस्वीरें लगी हैं जिनमें वे मुझे अवॉर्ड देते हुए नजर आ रही हैं। मुझे बेहद दुख हो रहा है क्योंकि मैंने एक ऐसी महिला को खोया है जिन्होंने मुझे मेरा पहला पाठ पढ़ाया था - महिलाओं को दूसरी महिलाओं की उन्नति में साथ देना चाहिए. शुक्रिया और उनकी आत्मा को शांति मिले।'

A huge loss for India- An outstanding orator, an absolute patriot, a tall leader @SushmaSwaraj Ji is no more. As an Ext Affairs minister she was always accessible to every Indian who was in need of help. My deepest condolences to the family, loved ones & millions of followers https://t.co/FuHNbQMOGX — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 6, 2019

I had the good fortune of meeting #sushmaswaraj ji (Minister I&B) in 2001 when she visited #RamojiFilmCity where @geneliad & me were shooting for our debut film #TujheMeriKasam-she blessed us & wished us success, as newcomers it energised & encouraged us-ThkYou for your grace mam — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 6, 2019

एक्टर रितेश देशमुख ( Ritesh Deshmukh ) ने अपने ट्वीट में कहा, 'भारत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। वे एक बेहतरीन वक्ता थीं, एक महान देशभक्त थीं और एक वरिष्ठ लीडर थीं। विदेश मंत्री के तौर पर वे हमेशा हर भारतीय के लिए उपलब्ध रहीं जिसे भी हेल्प की जरूरत थी। इस दुख भरी घड़ी में उनके परिवार और उनके फॉलोअर्स के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।'

एक्टर बोमन ईरानी ( boman irani ) ने ट्वीट में लिखा, 'वे एक बेहद कद्दावर महिला थीं। वो बेहद छोटी उम्र में हमें छोड़ कर चली गईं। मैं ये खबर सुनकर बेहद दुखी हूं। सुषमा जी के जाने से हमारे पूरे देश को अपूरणीय क्षति हुई है। सुषमा जी की आत्मा को शांति मिले। '