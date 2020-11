बॉलीवुड सितारों ने दी गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं, बोले सो निहाल सत श्री अकाल.....

सिख समाज के आराध्य देव गुरु नानक की जयंती देशभर में सोमवार को मनाई गई। हालांकि कोरोना महामारी के चलते यह पर्व इस बार लोगों ने अपने घर पर रहकर ही मनाया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस दिन सुबह से ही लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अपने अपने अंदाज में फैंस को गुरु नानक जयंती की बधाइयां दी। जिसमें किसी ने गुरु नानक की तस्वीरें शेयर की, तो किसी ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है।

दिव्या दत्ता

बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने ट्विटर के माध्यम से नानक साहिब का एक वीडियो शेयर कर सभी को गुरु नानक जयंती की बधाइयां दी है।

अक्षय कुमार

बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने गुरु नानक जयंती पर ट्वीट करते हुए लिखा, "तुहानू ते तुहाने सारे परिवार नु गुरु पूरब दी लख-लख बधाइयां।" यानी आपको और आपके परिवार को गुरु परब की लख लख बधाइयां।

अभिषेक बच्चन

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने इस शुभ दिन पर सोशल मीडिया पर गुरु नानक देव की एक पेंटिंग शेयर करते हुए लिखा, "गुरु परब"....इसी प्रकार अभिनेता वरुण धवन ने गुरु नानक की तस्वीर शेयर करते हुए सभी को गुरु परब की बधाइयां दी और सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।

दीया मिर्जा

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "एक ओंकार और सभी को गुरु नानक जयंती की बधाई।" इसी प्रकार अजय देवगन ने ट्विटर पर लिखा, "यह गुरु नानक देव जी का 551 वा प्रकाश पर्व है, इस अवसर पर मैं आशा करता हूं और हमारे राष्ट्र, हमारे परिजनों के लिए प्रार्थना करता हूं और वैश्विक सद्भाव के लिए रोज जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल..." अनिल कपूर ने गुरु नानक देव की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा हैप्पी गुरु परब सभी को, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा, "हैप्पी गुरु परब, सभी को नानक जी का आशीर्वाद मिले, शांति खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना है। इसी प्रकार रणदीप हुड्डा ने गुरु नानक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "नानक नाम चाहड़ी कला, तेरे भन्ने सरबत डा भला। बोलो सो निहाल सत श्री अकाल।" इसी प्रकार सिद्धार्थ मल्होत्रा, मीका सिंह, निमृत कौर आदि कलाकारों ने गुरू नानक जयंती की बधाइयां दी है।

It’s the 551st Prakash Parv of Guru Nanak Dev Ji. On this occasion, I hope & pray for our Nation, our loved ones, and for Global Harmony🌹Jo bole so nihaal, Sat Sri Akal 🙏 #waheGuru #GuruNanakJayanti