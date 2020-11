Kangana Ranaut के हक में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, BMC को लगाई जोरदार फटकार

नई दिल्ली। बीएमसी द्वारा एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) के मुंबई ऑफिस तोड़ने पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला एक्ट्रेस का हक में आया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि बीएमसी ने गलत नीयत के साथ यह एक्शन लिया था। वहीं इसी के साथ अब बीएमसी को एक्ट्रेस को मुआवाज़ा देना होगा। यह खबर मिलते ही कंगना ने ट्वीट कर कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।

यह भी पढ़ें- Ananya Pandey की कजन अलाना ने बाथटब पर बैठकर किया ब्वॉयफ्रेंड को किस, मां ने दिया ऐसा जवाब

Bombay High Court says the valuer will submit a report to the court after which it will pass an order on compensation to Kangana Ranaut. Court also asks the actor to show restrain while commenting on other people on social media and otherwise. https://t.co/Dkh3TOfyGp

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बातें कही थीं। जिसके बाद बीएमसी ने कुछ ही पलों में एक्ट्रेस के ऑफिस पर हमला कर दिया था। जिसके बाद कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने मुआवजे की मांग की थी। इस पूरे मामले पर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है और गलत इरादे के साथ कंगना का ऑफिस तोड़ने की बात कही है। कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा कि यह नागरिकों के अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है।

When individual stands against the government and wins, it’s not the victory of the individual but it’s the victory of the democracy.

Thank you everyone who gave me courage and thanks to those who laughed at my broken dreams.

Its only cause you play a villain so I can be a HERO. https://t.co/pYkO6OOcBr