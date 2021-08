Radhika Apte को Twitter पर किया जा रहा टॉप पर ट्रेंड, उठ रही #BoycottRadhikaApte की मांग

राधिका आप्टे बॉलीवुड जगत का जाना माना नाम है। राधिका आपनी बहतरीन अदाकारी और अनूठी फिल्मों से दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर राधिका को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। गौरतलब है कि इस दौरान ना ही एक्ट्रेस की कोई फिल्म आई है ना ही राधिका ने किसी भी नई फिल्म का एलान किया है, फिर भी ट्विटर पर राधिका टॉप ट्रेंड कर रही है। दरअसल, राधिका आप्टे को ट्विटर पर ट्रेंड करने वाले यूजर्स उन पर फिल्मों में अश्लीलता फैलाने का इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्ट्रेस भारत की संस्कृति के खिलाफ काम कर रही हैं।

गौरतलब है कि आर्टिस्टिक फिल्मों में अपने संजीदा किरदारों को लेकर भी है राधिका आप्टे पहचानी जाती है। क्लीन शेवन, अहिल्या, डेट डे आफ्टर एवरीडे, जैसी फिल्मों में राधिका काम कर चुकी है। एक्ट्रेस की आलोचना करने वाले यूजर्स का कहना है कि राधिका अश्लील कंटेंट का प्रमोशन करती है। इसके बाद लगातार उन्हें बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कुछ यूजर्स इसे राज कुंद्रा केस से भी जोड़कर देख रहे हैं। उसका कहना है कि राधिका आप्टे या बॉलीवुड के अन्य सेलिब्रिटी राज कुंद्रा मामले में चुप क्यों बैठे हैं। कुछ का कहना है कि बॉलीवुड anti-hindu मूवी बनाता है।

Retweet Maximum & Support This Trend .#BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/C9Vj4ZO8oa — Krishna gopal mishra ( *प्रशासक समिति* ) 🚩🚩🚩 (@Krishna78759101) August 13, 2021

बता दें कि कुछ यूजर्स ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार और कथित पोर्नोग्राफी फिल्म मेकिंग पर राधिका की चुप्पी को सीधा निशाना साधा है। राधिका आप्टे पार्च्ड और हंटर जैसी फिल्मों में भी नजर आई थी, जिसमें उनकी कुछ बोल्ड सींस है, जिसको लेकर भी लोग उन्हें बॉयकॉट करने की मांग कर रहे है। लोगों का मानना है कि राधिका इंडियन कल्चर के अगेंस्ट काम कर रही है।

When it comes to Kathua entire #Bollywood gang was with Placard

Why these people silent on #RajKundra ?

Habit of bollywood to defame degrad our culture #BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/vw6is9ki2v — Nandini Idnani🇮🇳 (@idnani_nandini) August 13, 2021

FOR MONEY RADHIKA IS SPOILING CULTURE VIA NUDE SCENES 😡#BoycottRadhikaApte@beingarun28 — Nill hindu (@nilhindu07) August 13, 2021

इस ट्रेंड में रेप को भी मुद्दा बनाया गया है, दरअसल, भारत में होने वाले लड़कियों के साथ बलात्कार को लेकर और बॉलीवुड स्टार्स की उस पर प्रतिक्रिया को लेकर भी लोग अपनी प्रतिक्रियां दे रहे है। एक यूज़र का कहना है कि जब कठुआ में रेप कांड हुआ था तो पूरा बॉलीवुड एक साथ इकट्ठा हो गया था पर राज कुंद्रा के मामले में सब शांत क्यों है। भारतीय कल्चर को क्या धूमिल करना बॉलीवुड की आदत है।

बता दें कि हाल ही में राधिका आप्टे अपनी न्यूड क्लिप को लेकर चर्चा में आई थी, जो उनकी फिल्म क्लीन शेवन से थी। राधिका की तस्वीरें कुछ इस तरह वायरल हो गई थी कि एक्ट्रेस परेशान हो गई थी जिस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं 4 दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। मेरे ड्राइवर, मेरे स्टाइलिस्ट का ड्राइवर, मेरा वॉचमैन उस तस्वीरों से मुझे पहचान रहे थे। जो फोटो वायरल हो रही थी वह बिना कपड़े की सेल्फी थी, कोई भी सेंसिबल इंसान उसे देखता तो समझ जाता है कि वह मैं नहीं थी या फिर से इग्नोर कर देता।

वहीं अपनी फिल्म पार्च्ड के लिए जब राधिका ने बोल्ड सीन दिया था तो उसको लेकर भी राधिका ने कहा कि जब मुझे फिल्म के लिए बोल्ड सीन देना था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब छुपाने को कुछ बचा नहीं। राधिका आप्टे के करियर की बात की जाए तो वह फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। वह बदलापुर अंधाधुन, हंटर जैसी बढ़िया फिल्मों में काम कर चुकी हैं, इसके साथ ही राधिका सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज में भी काम कर चुकी है।