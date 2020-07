Sushant Singh Rajput के लिए Celina Jaitly ने लिखा भावुक पोस्ट, कहा- तुम्हारा सफर कई लोगों को रोशनी देगा

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के 14 जून को अचानक निधन (Sushant Singh Rajput tragic demise) से पूरे देश को बड़ा सदमा लगा था। एक महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी लोग इस दर्द से उभर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि मनोरंजन जगत से उनके दोस्त भी उनको सोशल मीडिया के जरिए याद कर रहे हैं। अब फिल्म दिल बेचारा (Dil Bechara) देखने के बाद एक्ट्रेस सेलिना जेटली (Celina Jaitly) ने सुशांत के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। सेलिना ने इस पोस्ट में फिल्म इंडस्ट्री के डार्क साइड (Celina Jailty write on darkside of industry) का भी जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने सुशांत के लिए प्रार्थना की है।

सेलिना जेटली ने अपने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को (Celina Jailty emotional post on Sushant) शेयर करते हुए लिखा- दिल बेचारा सोचता है अक्सर। लाइमलाइट दुनिया की सबसे चमकती जगह लगती है लेकिन इस चमकती हुई रोशनी के पीछे एक अंधेरा है और बहुत अकेलापन है। उस अंधेरे में डर पनपता है और जब तक आप उस प्रकाश तक नहीं पहुंचते हैं, आपको ये एहसास नहीं होता है कि सिर्फ आपके दिमाग के राक्षस थे तब तक वो उससे कई पेट भरते हैं। ये राक्षस आपके मन की रोशनी से डरते हैं। मेरे भी अक्सर ऐसा महसूस करती थी। मैं बच गई, लेकिन तुम्हारा सफर कई लोगों को रोशनी दिखाएगा (Celina said Sushant will bring lights to many) जो अंधेरे में हैं। तो तुम सितारों के बीच जगमगाते रहो। मैं अक्सर सोचती हूं कि तुम नोबल पुरस्कार जीतने वाले फिजिसिस्ट होते या फिर ऑस्कर जीतने वाले एक्टर (Sushant was Physicist or Oscar winning actor) चाहे तुम कोई भी फील्ड चुनते। लेकिन तुमने इन सबसे ऊपर आकाशगंगा में चमकने को चुना। हम आज तुम्हें और आसमान को देखेंगे। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दें।

सेलिना का ये पोस्ट बेहद भावुक कर देने वाला है। बता दें कि सुशांत के निधन के कुछ दिनों बाद सेलिन ने अपने डिप्रेशन का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि वो लंबे समय से डिप्रेशन (Celina Jaitely depression) का शिकार रही हैं। उन्होंने इसपर बात करते हुए कहा कि पैरेंट्स के निधन के बाद वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही थीं। जब उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया उसके बाद वो इसकी शिकार हो चुकी थीं। सुशांत की सुसाइड पर बात करते हुए सेलिना (Celina on Sushant death) ने कहा था कि वो बहुत टैलेंटेड एक्टर थे। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना प्यार, किसी ने भाई खोया और बॉलीवुड ने एक बहुत बेहतरीन एक्टर को अलविदा कहा है।