चेतन भगत ने किया ट्वीट, बोले कोई बिल परफेक्ट नहीं, ऐसे करें समाधान

मशहूर लेखक चेतन भगत ने किसानों और बिल को लेकर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कोई भी बिल सही नहीं है। उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर काफी कमेंट आ रहे हैं।

आपको बता दें कि केंद्र के कृषि बिलों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जिस पर कई बालीवुड कलाकार और पंजाबी कलाकारों ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। इसी के चलते मशहूर लेखक चेतन भगत ने भी ट्विटर पर अपनी बात लिखी है। उन्होंने लिखा, "कोई भी बिल सही नहीं है, यदि कृषि बिल से जुड़ी चिंताएं हैं तो उसका समाधान बैठकर, बातचीत कर और बदलाव के द्वारा ही लाया जा सकता है।

समसामयिक मुद्दों पर अपने बेबाक अंदाज में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले मशहूर लेखक चेतन भगत ने ट्वीट में कृषि बिल के बारे में बात करते हुए लिखा, "कोई भी बिल परफेक्ट नहीं है यदि कृषि बिल से जुड़ी चिंताएं हैं तो उसका समाधान बैठकर बात करके और बदलाव से ही लाया जा सकता है। हालांकि विधेयक को वापस लेने की मांग, भारतीय कृषि के लिए एक कदम पीछे होगा। जिसे कुटीर उद्योग से ऊपर उठकर पूंजीवाद ओर गहन सुधार की भी आवश्यकता है। चेतन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

