अनुपम खेर ने किया फिल्मों में जी-जान लगाने वालों को सलाम, कोरोना संकट में आया सॉन्ग

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर उन कलाकारों को सलाम किया है। जो फिल्मों को तैयार करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। इसी के साथ उन्होंने एक वीडियो सॉन्ग शेयर किया है। जिसका नाम है "हम कलाकार हैं" यह सॉन्ग उन कलाकारों को समर्पित जो कोरोना संकट के दौरान काफी संघर्ष कर रहे हैं।

अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर उन सभी कलाकारों को सलाम किया है।जो फिल्मों को तैयार होते समय पूरी तरह जुटे रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सॉन्ग शेयर किया है। यह उन कलाकारों को समर्पित है। जो फिल्म इंडस्ट्री में टेक्निकल, लाइट, कैमरा, सफाई आदि का काम देखते हैं। कोरोना के कारण इन लोगों का रोजगार छिन गया है। ये एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। इन कलाकारों में आशा की किरण जगाने के लिए यह सॉन्ग प्रस्तुत किया गया है।

अभिनेता ने लिखा है। आईएफटीडीए की तरफ से "हम कलाकार है" उन तमाम आर्टिस्ट, टेक्नीशियन को ट्रिब्यूट है। जो टीवी और फिल्मों में काम करते हैं। गाने को सलीम सुलेमान ने कंपोज किया है और सुखविंदर सिंह ने अपनी आवाज दी है।

बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में केवल बॉलीवुड सेलेब्स का ही बोलबाला रहता है। लेकिन असल में देखा जाए तो फिल्म को तैयार करने में उन लोगों का बड़ा योगदान रहता है ।जो कलाकरों के अलावा रहते है और उन्हें फ़िल्म की शूटिंग से लेकर पूरा निर्माण हो जाने तक हर कदम पर पूरी मुस्तेदी से तैनात रहना पड़ता है। इन कलाकारों में कोरोना संकट के दौरान काफी निराशा आइ है। क्योंकि वे बेरोजगार हो गए हैं, ऐसे में उन्हें एक नई उम्मीद प्रदान करने के लिए यह सॉन्ग आया है ।सॉन्ग को सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करवा दिया गया है और यह सभी को पसंद आ रहा है।

On behalf of @iftda_, & @ashokepandit #HumKalakaarHain is a salute to every artist, technician & worker of our Film & Tv industry. Song Composed & produced by @salimmerchant @sulaima written & sung by #SukhwinderSingh. Do watch & share. 🙏😍 #Hope https://t.co/IJ3TxkZ3qL