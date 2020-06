Karan Johar और Boney Kapoor के बाद Aamir Khan के घर हुईं Covid-19 की एंट्री, इंडस्ट्री में फैली दहशत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( coronavirus ) तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोज़ाना कई नए केस सामने आ रहे हैं। मध्यप्रदेश ( Madhya Pardesh ) की राजधानी मुंबई ( Capital of Madhya Pradesh, Mumbai) में कोरोनावायरस के सबसे अधिक केस ( Most cases are found in Madhya Pardesh ) पाए जा रहे हैं। हैरान और परेशान करने वाली तो यह है कि कोरोनावायरस बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollywood Industry ) के कई बड़े लोगों के घरों में एंट्री कर चुका है। जिसमें बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक करन जौहर ( Karan Johar ) और बोनी कपूर ( Boney kapoor ) का घर भी शामिल है। लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के अनुसार अभिनेता आमिर खान ( Aamir Khan ) के घर में भी कोरोनावायरस पहुंच चुका है। जी हां, इस बात की जानकारी आमिर ने खुद ट्वीट ( Aamir Khan Tweet ) के माध्यम से दी है । इस बात से अब सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं।

आमिर खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि ' वह सबको बताना चाहते हैं कि उनके स्टाफ के कुछ लोग कोरोनावायरस पॉजिटिव ( Aamir Staff positive coronavirs ) पाए गए हैं। उन्हें तत्काल रूप से क्वारंटाइन ( Quarantine ) कर दिया गया और बीएमसी ( BMC Staff ) के कर्मचारियों ने उन्हें मेडिकल सुविधा ( Taken for medical protection ) के लिए ले गए हैं। अच्छी तरह से उनका ख्याल रखने और पूरी सोसाइटी को बीएमसी द्वारा सैनिटाइजर (The Society is sanitized by BMC) किया गया है। जिसके लिए आमिर ने उन्हें धन्यवाद कहा है। साथ ही उन्होंने बीएमसी, कोकिलाबेन अस्पताल ( kokilaben ambani ) के डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया।'

Happy to share that while my daughters & I had always been tested negative, our 3 staff members who had tested positive for Covid19, have fully recovered & tested negative. Our 14 day home quarantine period has also ended & we look forward to starting afresh @mybmc @MumbaiPolice — Boney Kapoor (@BoneyKapoor) June 5, 2020

लेकिन आपको बता दें इससे पहले बोनी कपूर (Boney Kapoor) के परिवार के लिए काम करने ( Boney kapoor Staff ) वाले तीन कर्मचारियों को भी कुछ समय पहले कोरोनावायरस ( Staff Coronavirus ) हो गया था। करीबन 2 हफ्ते फिर उन्होंने परिवार में सभी कोरोनावायरस का टेस्ट निगेटिव ( Boney Kapoor Familie's report negative ) पाए जाने की खबर को भी फैंस संग शेयर किया था। बोनी ने ट्वीट कर लिखा,'ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं और मेरी बेटियां कोरोना निगेटिव पाई गई हैं। हमारे स्टाफ के तीन लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो भी रिकवर कर चुके हैं और अब कोरोना निगेटिव हैं।' लेकिन इस के बाद जान्हवी ने अपना एक्सीपीरियंस ( jhanvi kapoor shared experience ) शेयर करते हुए बताया था कि 'उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उनके घर में कोरोनावयरस कैसे आ गया। इस बात वह काफी घबरा गई थीं। लेकिन उस बीत वह अपने पिता ( Jhanvi Take care of her dad ) का काफी ध्यान रख रही थीं।

मुंबई में तेजी से फैल रहे कोरोनावायरस की चपेट में आने से करण जौहर का घर भी शामिल है। करण ने ट्वीट ( Karan Tweet ) करते हुए पोस्ट में लिखा था कि 'उनके घर पर काम करने वाले दो लोग कोरोनावायरस ( Karan's Johar Staff Covid19 positive ) से संक्रमित हैं। उन लोगों की कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है।' उन्होंने यह भी बताया वह और उनका परिवार पूरी तरह से स्वास्थ हैं। घर में कोरोनावायरसकी एंट्री के बाद कुछ समय बाद ही करण जौहर की मां हीरू जौहर ( Hiroo Johar ) का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा था। जिसमें वह खुद को सैनिटाइज मशीन ( Sanitize Machine ) से सैनिटाइज करती हुई दिखाई दे रही थीं। उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ देखे जा रहे हैं।

बता दें मुंबई में कोरोनावायरस के केस काफी तेजी से (cases are increasing in Mumbai ) बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़े-बड़े स्टार्स के घर कोरोनावायरस के मिलने से उन पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। मुंबई में कोरोवायरस से ग्रस्त लोगों की संख्या के बारें में बात करें तो अब तक 1 लाख 65 हजार से ज्यादा लोग वायरस से ग्रस्त हैं। इस महामारी से अब तक 7,429 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 86, 575 लोग वायरस से ठीक हो चुके हैं। कोरोनावायरस का कहर दिल्ली राज्य ( Cases are increasing in Delhi ) में भी बरस रहा है। दिल्ली में 83077 लोग वायरस से ग्रस्त हैं। 2,623 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 52,607 लोग बीमारी से ठीक हो गए हैं।