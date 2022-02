Parveen Babi संग 4 साल लिव-इन में रहे थे डैनी, अभिनेत्री की इस हरकत से हो गए थे खफा

परवीन बॉबी डैनी डेन्जोंगपा से प्यार में पागल थी। दोनो का प्यार इतना था कि दोनो लिवइन रिलेशन में भी रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनो ने अपने रास्ते अलग कर लिए। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनो ने अपने रास्ते अलग कर लिया।

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर डैनी डेन्जोंगपा और परवीन बॉबी के प्यार के बारे में कौन नहीं जानता होगा। एक्टर डैनी डेन्जोंगपा ने हिंदी सिनेमा फिल्म 'जरूरत' से कदम रखा था। इसके बाद वह कई हिट फिल्मों में नजर आए थे। डैनी डेन्जोंगपा ने अपनी एक्टिंग से तो लोगों का दिल जीता ही था, इसके अलावा वह एक्ट्रेस परवीन बाबी के साथ अफेयर को लेकर भी काफी चर्चा में रहे थे।

Danny lived in live-in relationship with Parveen Babi for 4 years