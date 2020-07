Sushant Singh सुसाइड केस में धर्मा प्रोडक्शन के CEO Apoorva Mehta पहुंचे पुलिस स्टेशन, बयान पर टिकीं सबकी निगाहें

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) केस में लगातार पूछताछ जारी है। कई बड़ी हस्तियों से भी पूछताछ (celebrities are being questioned ) की जा रही है। कुछ समय पहले खबरें सामने आईं थीं कि सुशांत की मौत को लेकर निर्देशक करण जौहर ( Director Karan Johar ) के धर्मा प्रोडक्शन हाउस ( Dharma Production House CEO ) के सीईओ अपूर्व मेहता ( Aproova Mehta ) को पूछताछ के लिए समन भेद गया है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि अंबोली पुलिस स्टेशन ( Amboli police station ) में अपूर्व पहुंच चुके हैं। जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। अपूर्व के बयान पर सबकी निगाहें टिकीं हुईं हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उनके बयान से सुशांत के केस में एक नया मोड़ सामने आ सकता है। बता दें सुशांत की मौत के बाद से धर्मा प्रोडक्शन पर लगातार ( Dharma Production house has been accused ) कई सवाल उठते जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार पुलिस स्टेशन ( Aproove Reached Police Station ) पहुंचे अपूर्व अपने साथ फिल्म ड्राइव ( Film Drive ) की कॉनट्रैक्ट कॉपी ( Film drive contract copy ) लेकर पहुंचे हैं। बता दें यह फिल्म निर्देशक करन जौहर ( Director Karan Johar ) द्वारा बनाई गई थी। इस फिल्म को लेकर भी करन पर कई आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के बाद से ही सुशांत और करन के बीच मतभेद ( Differnce between Sushant and Karan ) शुरू हो गए थे। दरअसल, करन ने फिल्म ड्राइव बनाने के बाद सुशांत से बिना पूछे ही ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स ( Drive released on Netfilx ) पर रिलीज़ कर दी थी। जिस बात से सुशांत काफी नाराज़ थे। दोनों के ही बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ। जिसके बाद करन ने सुशांत के फोन और उनसे बात करना छोड़ दिया ( Karan Ignored sushant ) था। बता दें इस फिल्म में सुशांत के साथ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ( Jacqueline Fernandez ) भी थीं।

बता दें कि सुशांत सुसाइड केस में बीते दिन यानी कि सोमवार की दोपहर फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ( Film maker and Director Mahesh Bhatt ) भी अपना बयान दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन ( Reached police station for statement ) पहुंचे थे। पुलिस को उन्होंने सुशांत से हुई सभी मीटिंग के बारें में बताया। साथ ही सुशांत संग उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) के संबंधों को लेकर भी पूछताछ की। जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कभी रिया को सुशांत ( Rhea Sushant ) से अलग होनी जैसी बातें नहीं की थी।

वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के गृहमंत्री ( Maharashtra Home Minister ) अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) ने रविवार को मीडिया के समक्ष एक बयान जारी किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि "एक या दो दिन में महेश भट्ट का बयान लिया जाएगा। सीआरपीसी के तहत कंगना रनौत को भी तलब किया गया है। जिस किसी की भी जरूत होगी उसे बुलाया जाएगा।" कुछ समय पहले महाराष्ट्र गृहमंत्री ने सुशांत के केस में सीबीआई जांच ( Sushant Singh Rajput CBI Inquiry ) को महत्वपूर्ण ना बताने की बात कही थी। जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर ( Anil Deshmukh troll on social media ) वह काफी ट्रोल हुए थे।