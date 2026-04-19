Baazigar डेथ सीन पर लगा हॉलीवुड कॉपी का आरोप, फिल्म से जुड़ा कनेक्शन हुआ वायरल

दरअसल, बहुत कम लोग जानते हैं कि बाजीगर में शाहरुख खान पहली पसंद नहीं थे। डायरेक्टर्स अब्बास-मस्तान ने पहले अनिल कपूर से कनेक्ट किया, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये विषय उनके लिए बहुत जोखिम भरा है। इसके बाद सलमान खान का नाम सामने आया, लेकिन वो उस समय राजश्री की एक फिल्म में बिजी थे और परिवार ने भी इसे जल्दबाजी बताया और अंत में आखिरकार बारी आई शाहरुख की। डायरेक्टर ने बताया कि जब वो शाहरुख को कहानी सुना रहे थे, तो वो जमीन पर बैठकर पूरी कहानी सुन रहे थे। नरेशन खत्म होते ही वो उठे, दोनों को गले लगाया और तुरंत हां कर दी।