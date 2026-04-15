आशा भोसले के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं पहुंचे शाहरुख-सलमान? असली वजह आई सामने

Salman Khan Shah Rukh Khan Skipped Asha Bhosle Funeral: भारतीय संगीत जगत का एक सुनहरा अध्याय 12 अप्रैल को हमेशा के लिए बंद हो गया। 92 साल की उम्र में दिग्गज गायिका आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 13 अप्रैल को मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुबह से ही उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए फिल्म, संगीत और राजनीति के दिग्गज हस्तियों का तांता लगा रहा। लेकिन इस गमगीन माहौल के बीच फैंस और मीडिया की नजरें बॉलीवुड के दो बड़े सितारों- शाहरुख खान और सलमान खान, को ढूंढती रहीं जो वहां नजर नहीं आए। जबकि वह मुंबई में ही मौजू थे।, अब इसके पीछे का बड़ा कारण सामने आ रहा है।