Dharmendra के फार्म हाउस से दिखा डूबते हुए सूरज का ऐसा नजारा, फैंस देखकर हुए भावुक.. देखें Video

नई दिल्ली | बॉलीवुड के सीनियर एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) लॉकडाउन (Lockdown) के वक्त से ही अपने फॉर्महाउस में रह रहे हैं। वो अक्सर वहां से फोटोज और वीडियोज (Dharmendra farmhouse photos and videos) साझा करते रहते हैं। उनकी फॉर्महाउस की फैंस (Dharmendra fans) खूब तारीफें भी करते हैं। धर्मेंद्र फैंस के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं हैं। वो इस उम्र में शुद्ध हवा में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके फॉर्महाउस में फल-सब्जी से लेकर अलग-अलग जानवर भ? Dharmendra ra farmhouse vegetables) हैं। अब हाल ही में उन्होंने वहां से आसमान का सुंदर नजारा दिखाया है जिसे देखने के बाद फैंस बेहद भावुक हो गए।

At my farm....Reflection of sunset 🌅 on the cloudy East...... pic.twitter.com/of9sVJgcXW