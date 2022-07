क्या Dhaakad फ्लॉप होने के बाद नुकसाने से उबरने के लिए प्रड्यूसर को बेचना पड़ा था ऑफिस? दीपक मुकुट ने बताया सच

बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन यानी कंगना रनौत की पिछली फिल्म 'धाकड़' कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए कुछ दिनों तक तो इसके शो कैंसल करने पड़े थे। फिल्म की कमाई करोड़ का आकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। इसकी कमाई ने महज कुछ हजार में ही दम तोड़ दिया था।

कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि फिल्म के बुरी तरह से पिटने के चलते 'धाकड़' के प्रड्यूसर दीपक मुकुट को अपना कर्ज चुकाने के लिए ऑफिस तक बेचना पड़ गया, लेकिन तब पता नहीं चल पाया था कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब इसपर दीपक मुकुट ने खुद सामने आकर जवाब दिया है।

