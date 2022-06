कभी दिखे ठाकुर के हाथ तो कभी एक गोली से मरे दो, फिल्म 'शोले' में हुईं इन गलतियों को क्या आपने पकड़ा?

जय और वीरू की जोड़ी वाली फिल्म तो आपको याद ही होगी भला होगी भी कैसे नहीं ये फिल्म अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म जो थी। शायद ही कोई जो इस फिल्म का मुरीद न हो, जसने भी देखी तारीफ की, लेकिन इन तारीफों के चक्कर में आप उन फनी मिस्टेक्स को गौर करना भूल गए जो इस फिल्म में की गईं हैं। तो चलिए नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ गलतियों पर, जो हैं तो छोटी-छोटी, लेकिन इनसे बचा जा सकता था।

धर्मेंद्र का टंकी वाला सीन-

अगर आपने शोले फिल्म देखी है तो आपकोये सीन तो जरूर याद होगा, जिसमें धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ कर बसंती की बुआ को ब्लैकमेल कर अपनी शादी पक्की करा लेते हैं, लेकिन इस टंकी को देखकर दिमाग में एक बात खटकती है कि जब गांव में बिजली ही नहीं थी तो टंकी पर पानी कैसे चढ़ता था? ये तो हम सब जानते हैं कि बिना मोटर चलाए टैंक तक तो पानी पहुंच नहीं सकता।



जब खुद जुड़ जाता है लकड़ी का पुल-

जब डाकू बसंती का पीछा करते हैं तो बसंती अपने तांगे से स्टंट करके लकड़ी के पुल को तोड़ देती है जिससे पीछ से आ रहे डाकू दूसरे रास्ते से आने को मजबूर होते हैं। वीरू को भी पुल टूटा मिलता है। लेकिन जब जय और वीरू बसंती को डाकुओं से बचाकर लौट रहे हैं तो उस समय वहीं लकड़ी का पुल पूरी तरह दुरुस्त मिलता है। पुल की इतनी जल्दी मरम्मत पची नहीं।

did you pay attention to these mistakes in sholay