मधुबाला से मिलने आखिरी दिनों में अस्पताल गए थे दिलीप कुमार, जाने फिर क्या हुआ

मधुबाला की बहन ने मधुबाला और दिलीप कुमार के रिलेशनशिप के बारे में कई सारी अनसुनी बातों का ख़ुलासा किया हैं। मधुबाला की बहन ने कहा कि- मधुबाला से मिलने आखिरी दिनों में अस्पताल गए थे दिलीप कुमार

हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे ख़ूबसूरत हीरोइन मधुबाला अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी लव स्टोरी को लेकर भी अक्सर सुर्ख़ीयों में रहा करती थी। यहां तक कि उनके निधन के बाद भी लोगों उनके लव लाइफ़ के बारे में चर्चा करते हैं। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और मधुबाला के रिलेशनशिप को लेकर भला कौन ही नहीं जानता होगा। दोनों के प्यार की मिसाल आज भी क़ायम हैं।

