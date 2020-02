डायरेक्टर हंसल मेहता ने दिल्ली हिंसा को लेकर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना

नई दिल्ली: इस वक्त दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जगह- जगह आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। CAA को लेकर दो गुट बट चुके हैं। एक जो इसके समर्थन में हैं तो दूसरे वो जो इसके विरोध में। ऐसे में दोनों गुटों के बीच झड़प हो रही है। राजधानी के अलग-अलग इलाकों में आगजनी, पथराव और फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है।

Dear @ArvindKejriwal. Good morning. Hope you had a good night's sleep. You won Delhi!