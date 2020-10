जॉन अब्राहम नजर आए पुलिस की वर्दी में,सत्यमेव जयते 2 के सेट से शेयर किया यह फोटो.....

बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम सत्यमेव जयते 2 में पुलिस का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। दरअसल डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने शूटिंग के दौरान फुर्सत के कुछ पल बिताने के दौरान के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। जिसमें जॉन अब्राहम पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और टी सीरीज के मालिक की पत्नी दिव्या खोसला कुमार ने अपनी फिल्म सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग शुरू की है कलाकारों ने नवाबों के शहर लखनऊ में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इसी बीच शूटिंग के सेट से जॉन अब्राहम के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं जिसमें वे पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं ।

बता दें कि सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग 21 अक्टूबर से शुरू हो गई है बताया जा रहा है कि फिल्म की टीम जनवरी 2021 तक अपनी शूटिंग करेगी। इसके बाद सत्यमेव जयते 2 फिल्म 12 मई 2021 को रिलीज होने की संभावना है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दिव्या कुमार खोसला ने भी एक फोटो शेयर किया है।

Director Milap Zaveri shares pictures with his leading man John Abraham from the sets of #SatyamevaJayate2 @TheJohnAbraham #john pic.twitter.com/0M3pw5R58w

Finally after a year & the half long wait my film #SatyamevaJayate2 goes on floor. Extremely Thankful for this opportunity🙏@TheJohnAbraham #MilapZaveri @monishaadvani @nikkhiladvani @madhubhojwani

Thank you to all my dear fans & wellwishers for your constant LOVE & Support 💕 pic.twitter.com/hd54dHPLJh