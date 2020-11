बिग बॉस 14 में दिवाली का धमाल, शो के कंटेंस्टेंट मना रहे जश्न....

मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 14 में दिवाली का जश्न धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। क्योंकि कंटेंस्टेंट फैंस का मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। इस वीकेंड वार में शो के अंदर दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार बिग बॉस के अधिकारिक इंस्टाग्राम से एक प्रोमो वीडियो रिलीज किया गया है। जिसमें घर के अंदर दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है। शो में कंटेंस्टेंट निक्की तंबोली और रुबीना दिलैक अपने डांस से सबका दिल चुराती नजर आ रही है। साथ ही कुछ लोग आंसू बहाते भी दिखे, शो के होस्ट सलमान खान भी इस एपिसोड में स्पेशल लुक में नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनके साथ इस एपिसोड में कुछ खास मेहमान और कंटेंस्टेंट भी रहेंगे। यह शो नाच गानों के बीच धमाकेदार होगा। क्योंकि शो के साथ ही दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है । आपको बता दें कि बिग बॉस टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो है जिसकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है।

Taiyaar ho jayiye #BiggBoss14 ke ghar mein ek star-studded Diwali manane ke liye with @SudhaaChandran #Monalisa @MahimaMakwana_ @SurbhiJtweets!

Dekhiye aaj raat 9 baje, #Colors par.



Catch it before TV on @VootSelect pic.twitter.com/JsXXT9EsYf