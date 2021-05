परेश रावल के निधन की उड़ी अफवाह, अभिनेता बोलें-'मैं तो सो रहा था'

नई दिल्ली। इन दिनों नोटिस किया जा रहा है कि बॉलीवुड और टीवी स्टार्स को लेकर कई अफवाहें सामने आ रही हैं। जैसे कि कुछ समय पहले 'रामायण' में रावण की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी के देहांत की खबरें सामने आई थी। फिर 'शक्तिमान' के मुकेश खन्ना की भी देहांत की खबरों ने सबको चौंका दिया था। जिसके बाद पता चला कि यह सब अफवाहें है। वहीं अब बॉलीवुड एक्टर परेश रावल के निधन की भी खबरें सामने आईं। जिन्हें सुन फैंस भी सकते में आ गए। तो चलिए आपको बतातें इस खबर के पीछे की सच्चाई।

वायरल हो परेश रावल की मौत का ट्वीट

दरअसल, आज सुबह यानी 14 मई को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि परेश रावल का 14 मई को सुबह 7 बजे निधन हो गया है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। इस पोस्ट की भनक एक्टर परेश रावल को भी लगी। अपने निधन की अफवाह देख परेश रावल भी काफी चौंक गए। अभिनेता ने अपनी देहांत के पोस्ट का जवाब बड़े ही मजेदार अंदाज में दिया।

🙏...Sorry for the misunderstanding as I slept past 7am ...! pic.twitter.com/3m7j8J54NF