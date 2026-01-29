एक्ट्रेस के इस अजीब शौक और नए एक्सपेरिमेंट का वीडियो देख, फैंस हुए कन्फ्यूज, हुआ वायरल

मल्लिका शेरावत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक दिलचस्प वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो फेमस अमेरिकी ड्रमर डेव मोरेनो (Dave Moreno) के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में मल्लिका पूरी ऊर्जा के साथ डेव से कहती हैं, "मुझे भी ड्रम बजाना सिखाओ" इसके बाद वो ड्रम स्टिक्स थामकर ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई देती हैं। साथ ही, मल्लिका ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "महान ड्रमर डेव मोरेनो से ड्रम बजाने की ट्रेनिंग ले रही हूं।" दरअसल, डेव मोरेनो इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा नाम हैं। वे एक फेमस ड्रमर, संगीतकार और निर्माता हैं, जो 'ब्रूस डिकिंसन' और 'पडल ऑफ मड' जैसे बड़े बैंड्स के साथ काम कर चुके हैं। लॉस एंजेलिस में उनका अपना स्टूडियो है, जहां मल्लिका ड्रमर सीख रही हैं।