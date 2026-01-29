एक्ट्रेस के इस अजीब शौक और नए एक्सपेरिमेंट का वीडियो देख, फैंस हुए कन्फ्यूज, हुआ वायरल

(मल्लिका शेरावत संग मेरिकी ड्रमर डेव मोरेनो (सोर्स: mallikasherawat के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)
Mallika Sherawat New Hobby: बॉलीवुड की 'मर्डर' गर्ल यानी मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) अपनी एक्टिंग और बोल्डनेस के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने के जज्बे के लिए भी जानी जाती हैं। एक्ट्रेस इन दिनों एक नए शौक को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और वो शौक है ड्रम बजाने का। हाल ही में, मल्लिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो संगीत की दुनिया के दिग्गज से ट्रेनिंग लेती नजर आ रही हैं।
मल्लिका शेरावत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक दिलचस्प वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो फेमस अमेरिकी ड्रमर डेव मोरेनो (Dave Moreno) के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में मल्लिका पूरी ऊर्जा के साथ डेव से कहती हैं, "मुझे भी ड्रम बजाना सिखाओ" इसके बाद वो ड्रम स्टिक्स थामकर ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई देती हैं। साथ ही, मल्लिका ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "महान ड्रमर डेव मोरेनो से ड्रम बजाने की ट्रेनिंग ले रही हूं।" दरअसल, डेव मोरेनो इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा नाम हैं। वे एक फेमस ड्रमर, संगीतकार और निर्माता हैं, जो 'ब्रूस डिकिंसन' और 'पडल ऑफ मड' जैसे बड़े बैंड्स के साथ काम कर चुके हैं। लॉस एंजेलिस में उनका अपना स्टूडियो है, जहां मल्लिका ड्रमर सीख रही हैं।
इतना ही नहीं, मल्लिका का ये नया अवतार उनके चाहने वालों को काफी पसंद आ रहा है। फैंस कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं। मल्लिका हमेशा से ही अपनी फिटनेस और योगा के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन अब वाद्य यंत्रों (Musical Instruments) की ओर उनका ये रुझान फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
बता दें, मल्लिका शेरावत ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के बाद हॉलीवुड की ओर रुख किया था। उन्होंने ग्लोबल सुपरस्टार ब्रूनो मार्स के साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम किया और 'द मिथ' (जैकी चैन के साथ), 'पॉलिटिक्स ऑफ लव' और 'टाइम रेडर्स' जैसी इंटरनेशनल फिल्मों में अभिनय कर विदेशों में भी अपना लोहा मनवाया।
लंबे समय बाद उन्होंने हाल ही में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' से बॉलीवुड में वापसी की। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन दर्शकों ने मल्लिका को दोबारा पर्दे पर देखकर काफी खुशी जताई थी। फिलहाल, मल्लिका अपनी लाइफ को पूरी तरह एन्जॉय कर रही हैं।
