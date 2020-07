Dil Bechara के टाइटल ट्रैक का मेकिंग वीडियो आया सामने, Sushant ने कुछ इस तरह से की थी रिहर्सल

नई दिल्ली : सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने 14 जून को अपने मुंबई (Mumbai) स्थित किराए के घर में फांसी लगा कर जान दे दी थी। उनकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस सुशांत के सुसाइड (Sushant Singh Rajput Suicide) करने के पीछे के कारणों का पता लगा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर फैंस सुशांत को लगातार याद कर रहे हैं। उन्हें सुशांत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' (Dil Bechara) का बेसब्री से इंतजार है। इसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया है और शुक्रवार को इस फिल्म का टाइटल ट्रैक (Dil Bechara Title Track) भी रिलीज कर दिया गया। जोकि यूट्यूब पर अभी कर नबंर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। अब हाल ही में फराह खान ने 'दिल बेचारा' के टाइटल ट्रैक का मेकिंग वीडियो (Dil Bechara Title Track Making Video) शेयर किया है।

Sometimes we can’t let go of memories, becoz they r constant reminders of a great Story that we never expected to end..A glimpse of the hard work n talent of @itsSSR .. #DilBecharaTitleTrack #making @CastingChhabra @arrahman @foxstarhindi @DisneyplusHSVIP @sonymusic #missusushant pic.twitter.com/AmLVGlGyXw