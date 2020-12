फिल्ममेकर ने शेयर किया MDH कंपनी के महाशय धर्मपाल गुलाटी का वीडियो, देशभक्ति में डूबे आए नज़र

नई दिल्ली। साल 2020 जाते-जाते भी लोगों की आंखे नम करता हुआ जा रहा है। इस साल कई बड़ी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा है। बीते दिन यानी कि 3 दिसंबर को एमडीएच कंपनी ( MDH Company ) के मालिक धर्मपाल गुलाटी ( Dharmpal Gulati ) का 98 साल में निधन हो गया है। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। उनके देहांत के बाद सोशल मीडिया पर कई बड़ी हस्तियों से लेकर उनके चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच अस्पताल से उनका एक वीडियो सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह देश भक्ति गाना गाते हुए तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

Most overwhelming video you can see today. Even in his last breaths owner of MDH masale Swargiya Dharampal ji’s heart was beating for India. I hope this will inspire you. pic.twitter.com/KmRqS0EpOC