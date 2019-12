इन दिनों पूरा देश हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी संग हुए बलात्‍कार और हत्‍या को लेकर गर्माया हुआ है। इसी बीच हाल में एक फिल्मकार ने एक ऐसा शर्मनाक बयान दिया है, जिसके बाद ट्विटर पर हंगामा मच गया है। फ‍िल्‍ममेकर डेनियल श्रवण ने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट लिखकर रेप को लीगल करने की मांग की है, ताकि पीड़ित की हत्‍या ना हो। इतना ही नहीं, डेनियल ने बड़ी बेशर्मी से लड़कियों को भी नसीहत दे डाली है।

उन्होंने पोस्‍ट में लिखा कि लड़कियां पुरुषों की sexual desires के लिए मना नहीं कर सकती हैं, ऐसे में 18 साल से उम्र की लड़कियां अपने साथ condoms and dental dams साथ लेकर चलें। डेनियल की बेहूदा सलाह है कि कोई रेप करना चाहे तो condoms and dental dams का इस्‍तेमाल करें, जब रेप करने वाले की sexual desires पूरी हो जाएगी तो वह मारेगा नहीं।

If this is for real, I want to die. pic.twitter.com/yT5zsepJ6f