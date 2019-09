मरजावां के ट्रेलर को देखकर जेनेलिया को हुआ इस शख्स से प्यार, कहा- ‘हाय मैं मरजावां’

नई दिल्ली। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख की फिल्म मरजावां का ट्रेलर रिलीज हो चुका गया है। ट्रेलर में रितेश को पूरा भौकाली दिखाया गया है। उनके रोल की सभी तारीफ कर रहें हैं। वहीं उनकी पत्नी जेनेलिया डीसूजा को भी उनका ये अवतार बेहद पसंद आया है।

दरअसल, कल यानी गुरुवार को रितेश ने अपनी आगामी फिल्म मरजावां का ट्रेलर अपने ट्वीटर पर शेयर किया था। जिसके कैप्सन में उन्होंने लिखा, "तू नायक तो मैं खलनायक, तू साणा तो मैं डेढ साणा! रितेश के इस ट्वीट पर जेनेलिया ने जवाब देते हुए लिखा, "रितेश।।अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा।।हाय मैं मरजावां।"

... N @Riteishd .. Good or Bad you will always have my heart... Hai main #Marjaavaan https://t.co/Hpp5kz3E07