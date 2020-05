अमिताभ ने कहा मैं वहां जाना चाहता हूं, लेकिन अपनी साइकिल पर

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक आदमी जमे हुए पानी पर साइकिल चलाता नजर आ रहा है, इस पानी पर बादलों का प्रतिबिंब भी नजर आ रहा है, यह नजारा काफी खूबसूरत है, जिसमें आगे कुछ पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के केप्शन में लिखा है "मैं वहां जाना चाहता हूं... वो भी मेरी साइकिल पर।

यह वीडियो फैन्स को जमकर पसंद आ रहा है, उनके कई रोचक कमेंट्स भी आ रहे हैं, वहीं फ़ॉलोअर्स ने लिखा है ***** बिग बी ऐसा करना मेरी भी बकेल लिस्ट में शामिल है।"

इस वीडियो को कुछ ही घंटों में करीब 19 हजार लोगों ने लाइक किया और करीब सवा दो लाख लोगो ने इसे देख लिया। इस वीडियो में जो व्यक्ति साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है, वह थोड़ी दूर जाने के बाद मनमोहक स्थान पर नजर आ रहा है, जहां सूरज की लालिमा, आसमान केे बादल और पानी का खूबसूरत नजारा दिख रहा है।

T 3535 - I want to go there .. on my bicycle ! pic.twitter.com/VzbrcUSr0s