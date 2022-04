काफ़ी बदल गईं सलमान खान की `सनम बेवफा` फिल्म की हीरोइन, 30 साल बाद हो गई है ग्लैमरस

बॉलीवुड की फिल्म सनम बेवफा ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को दर्शको की और से काफी ज्यादा प्यार मिला था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सलमान खान और उनके साथ नई हीरोइन नवोदिता शर्मा (Navodita Sharma) नजर आई थी। ‌बता दे कि नवोदिता शर्मा (Navodita Sharma) ने इस फिल्म में चांदनी का किरदार निभाया था। नवोदिता शर्मा की नई तस्वीर देख उन्हें पहचानना हो रहा हैं मुश्किल...

अभिनेत्री को इस किरदार के बाद रातोंरात लोकप्रियता मिली हालांकि नवोदिता शर्मा यानी फिल्म के किरदार चांदनी को इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में कभी भी नहीं देखा गया। वक्त के साथ ही उन्होने बाॅलीवुड से दूरी भी बना ली। बता दे कि बेहद कम उम्र में अभिनेत्री ने फिल्म के लिए आडिसन दिया था। उनकी पहले की तस्वीर और अभी की तस्वीर देख कर उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया हैं।

heroine of Salman Khan 'Sanam Bewafa' has changed a lot see new pic