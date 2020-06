बिजली विभाग ने एक्ट्रेस Huma Qureshi के घर भेजा 50 हज़ार का बिल, Tweet कर बोलीं 'ये क्या हो रहा है?

नई दिल्ली। इन दिनों आम आदमी के साथ-साथ बॉलीवुड ( Bollywood ) की बड़ी-बड़ी हस्तियों को भी बिजली बिल ( Electricity bill ) की तगड़े झटक लग रहे हैं। एक के बाद एक बिजली विभाग ( Electricity Apartment ) सेलेब्स के घर भारी भरकम बिजली बिल भेज रहा है। जिसे देख किसी के होश ( Actresses Shocked ) उड़ चुके हैं तो किसी आग बबुला होता जा रहा है। कुछ समय पहले एक्ट्रेस तापसी पन्नू ( Tapsee Pannu ) , रेणुका शहाणे ( Renuka shahane ) और कार्तिक नेयर ( Karthika Nair ) पहले ही में अपने घर के बढ़े हुए बिल के बारें में शिकायत कर चुके हैं लेकिन अब इन सभी अभिनेत्रियों के बाद अब यह झटका एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) को भी भी लग गया है। बिजली का बढ़ा हुआ बिल देख हुमा ने ट्वीट ( Huma Tweet On Electricity Bill ) कर अपना गुस्सा जाहिर किया।



What are these new electricity rates ?? @Adani_Elec_Mum Last month I paid 6k .. and this month 50 k ????!!! What is this new price surge ?? Kindly enlighten us