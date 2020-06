गर्भवती हथिनी के मुंह में पटाखे फोड़कर ले ली जान, श्रद्धा कपूर और अथिया शेट्टी ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली। कोरोना(Coronavirus) जैसी महामारी के बीच जहां एक ओर लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घरों के अंदर कैद है तो वहीं दूसरी ओर बेजुवान जानवर खाने की तलाश में सड़को पर निकल रहे है फिर चाहे बात आवारा सड़कों पर घूम रहे जानवरो की हो, या फिर जंगली जानवरो की।

ऐसा ही एक हादसा केरल में देखने को मिला जहां एक गर्भवती हथिनी जंगल से निकलकर शहर के बीच आ गई। लेकिन इस जानवर के साथ यहां के लोग बड़ी ही बर्बरता के साथ पेश आए और उसे मौत के घाट उतार दिया।

बता दें कि ये घटना पिछले हफ्ते की है। जहां खाने की तलाश में यह हथिनी मल्लापुरम जिले (Mallapuram district)में जंगल से शहर की ओर आ गई थी। यहां के कुछ लोगों ने उसे फलों के भीतर पटाखे छिपाकर खिला दिए।

How??????

How can something like this happen???

Do people not have hearts???

My heart has shattered and broken...

The perpetrators need to be punished in the STRICTEST way. @PetaIndia @CMOKerala pic.twitter.com/697VQXYvmb