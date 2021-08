'कैप्री में बैचलरेट पार्टी, मेहंदी मां के पुरखों के घर में,' जान्हवी कपूर ने किया अपनी ड्रीम वेडिंग का खुलासा

मुंबई। दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी और फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी जान्हवी कपूर ने अपनी ड्रीम वेडिंग को लेकर खुलासे किए हैं। एक बातचीत में जान्हवी ने बताया कि वे चाहती हैं कि उनका दूल्हा काफी समझदार हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से अभी तक मिली नहीं हैं। साथ ही अपनी बैचरलेट पार्टी वह एक यॉट में कैप्री पहनकर सेलेब्रेट करना चाहती हैं। आइए जानते हैं और क्या—क्या सपने हैं एक्ट्रेस के अपनी वैडिंग को लेकर—

कैसा होगा होने वाला दूल्हा

हाल ही में एक फैशन ब्रांड के फीचर के पार्ट के रूप के लिए बातचीत में जान्हवी कपूर ने अपनी ड्रीम वेडिंग को लेकर खुलासे किए। एक्ट्रेस का कहना है कि उनका होने वाला दूल्हा काफी समझदार होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वह ऐसे किसी व्यक्ति से मिले नहीं हैं। वे चाहती हैं कि उनकी शादी 2 दिन में पूरी हो जाए। जान्हवी को ज्यादा तामझाम वाली शादी तमन्ना नहीं है। वे चाहती हैं कि शादी सिमपल और बेसिक हो।

ऐसी होगी बैचलरेट पार्टी

जान्हवी कपूर ने शादी से पहले वाली अपनी बैचलरेट पार्टी को लेकर भी सपने बुन रखें हैं। उन्होंने पिकॉक मैगजीन को बताया कि इस पार्टी में वह यॉच पर कैप्री में रहना चाहती हैं। उनका कहना है कि वे चाहती हैं कि उनकी शादी तिरूपति में हो। हालांकि मेहंदी और संगीत सेेरेमनी जैसे फंक्शन मलापुर में रखवाना चाहती हैं। इस तरह शायद एक्ट्रेस अपनी मां के पुश्तैनी घर में ये कार्यक्रम रखवाने की इच्छा जता रही हैं।

रिसेप्शन जरूरी है क्या?

इस बातचीत में जान्हवी कपूर ने कहा कि वह शादी के बाद रिसेप्शन पर जोर नहीं देना चाहेंगी। वे कहती हैं,'रिसेप्शन जरूरी है क्या? नहीं ना? रिसेप्शन को रहने देते हैं।' हालांकि वे चाहती हैं कि शादी पारम्परिक साज-सज्जा से हो, बहुत सारे मोगरा के फूल और मोमबत्तियां हों। वह खुद सजावट के मामले में अच्छी नहीं हैं, लेकिन सजावट सिम्पल और बेसिक हो।

