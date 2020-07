Akhtar परिवार ने नेपोटिज्म का किया पक्ष, Kangana Ranaut ने पूछा- क्यों घर बुलाकर सुसाइड के लिए उकसाया और चीखे-चिल्लाए?

नई दिल्ली | बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर खुलकर (Nepotism debate) बहस हो रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गजों को आड़े हाथों ले रही हैं तो दूसरी तरफ एक खेमा उनके खिलाफ नजर आ रहा है। हाल ही में सीनियर राइटर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) और उनके बच्चे, फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और जोया अख्तर (Zoya Akhtar) ने नेपोटिज्म के बारे में बात की और अपनी राय रखी। हालांकि कंगना रनौत ने अख्तर परिवार से कुछ तीखे सवाल (Kangana Ranaut questioned on Akhtar family) पूछ लिए। उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें घर बुलाकर क्यों धमकाया गया था? क्यों उन्हें सुसाइड के लिए उकसाने पर मजबूर किया था?

इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में जावेद अख्तर और उनके बच्चों ने नेपोटिज्म का समर्थन (Javed Akhtar favours Nepotism) करते हुए कहा कि ये हर जगह मौजूद है। चैनल ने एक प्रोमो ऑन-एयर किया है जिसमें वो ऐसा कहते हैं दिखाई दे रहे हैं। पूरा शो इसी हफ्ते टेलिकास्ट किया जाएगा। उनका प्रोमो देखने के बाद कंगना भी चुप नहीं रहीं और उन्होंने सवाल दाग दिए। कंगना रनौत टीम (Kangana Ranaut team) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सवाल अख्तर परिवार पर निशाना साधा है। 40 सेकेंड का प्रोमो सामने आया है उसमें जावेद अख्तर कहते हैं दिख रहे हैं कि पूरी दुनिया में नेपोटिज्म है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपने बेटे पर लगा रहा हूं क्या ये नेपोटिज्म है? तो फिर हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म मौजूद है। वहीं फरहान ने कहा कि अगर आपके पास टैलेंट है तो वो अपनी जगह ढूंढ (Farhan Akhtar on nepotism) लेगा। ऐसा हो ही जाता है। तो जोया अख्तर ने कहा कि अगर मैं नाई हूं और मेरी दुकान है तो इसे मैं अपने बेटे को दूंगी या फिर पूरे शहर में सबसे अच्छे नाई को ढूंढने निकलूंगी?

Dear Akhtars, #KanganaRanaut D/O AmarDeep Ranaut frm Manali evr asked you fr work or favour? Give everything u hv to ur children,hv u heard of live & let live?Why Bully someone’s daughter wen u love your own so much?Why did you call her to ur house& threaten her ? Pls ans this 🙏 https://t.co/7xSxofYT4G — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 23, 2020

इस पर कंगना रनौत की टीम ने ट्वीट करते हुए लिखा- डियर अख्तर्स, अमरदीप रनौत की बेटी कंगना रनौत जो मनाली से है क्या उसने कभी आपसे काम मांगा या फेवर मांगा? आपके पास जो है वो आप सब अपने बच्चों को दो, क्या आपने ये सुना है जियो और जीने दो? क्यों किसी दूसरे की बेटी को परेशान करते (Kangana team asked why bully someone daughter) हैं जब आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं? क्यों उसे अपने घर बुलाते हैं और धमकाते (Why threaten Kangana Ranaut) हैं? इसका जवाब दीजिए।

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कंगना ने जावेद अख्तर पर उन्हें धमकाने का आरोप (Kangana claimed Javed Akhtar threaten her) लगाया हैं। उन्होंने पिंकविला से अपने इंटरव्यू में कहा था कि एक बार जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर बुलाया था और कहा था कि राकेश रोशन (Rakesh Roshan) और उनका परिवार बहुत बड़े लोग हैं। अगर तुम उनसे माफी नहीं मांगोगी (Kangana said Javed Akhtar forced me to apoligose Roshan family) तो तुम कहीं गायब हो जाओगी। वो लोग तुम्हे जेल में डाल देंगे और फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम सुसाइड कर लोगी। ये उनके शब्द थे। उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं ऋतिक रोशन से माफी नहीं मांगूगी तो मैं सुसाइड कर (Javed Akhtar said you will commit suicide) लूंगी? वो मुझपर चिल्लाए और चीखे। मैं उनके घर में कांप रही थीं। यही बात उन्होंने रिपब्लिक टीवी से बातचीत में भी बताई थी।