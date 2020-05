Javed Akhtar ने मजदूरों के पैदल जाने पर कहा, केंद्र और राज्य की तरफ से किए जा रहे भुगतान का क्या हुआ

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के 96 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में 18 मई से लॉकडाउन चार (Lockdown 4.0) की शुरूआत हो चुकी है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर (Migrant Workers) प्रभावित हो रहे हैं। हजारों-लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं। अब हाल ही में जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने इन मजदूरों के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। जावेद अख्तर ने सवाल करते हुए ट्वीट किया कि यात्रा योजना के लिए केंद्र की तरफ से 85% और राज्य की तरफ से 15% किये जा रहे भुगतान का क्या हुआ।

lakhs of migrants are either walking on the highways under the scorching sun along with their hungry and thirsty children or travling in trucks like sardines in a tin can paying thru their nose . What happened to the 85% Center and 15% state paying for the travel scheme . ?