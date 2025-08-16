Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

सालों बाद एक साथ दिखें जयाप्रदा और जितेंद्र, ‘ताकी-ताकी’ गाने पर किया जोरदार डांस

Janmashtami Special Story: घाटकोपर में 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर 'दही हांडी' का आयोजन किया गया था, जिसमें बॉलीवुड की स्टार जोड़ी में से एक जयाप्रदा और जितेंद्र पहुचें। उन्होंने अपने मशहूर सॉन्ग ताकी-ताकी पर मस्ती में डांस भी किया।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 16, 2025

Dahi Handi: Jayaprada-Jeetendra
दही हांडी कार्यक्रम: जयाप्रदा-जितेंद्र

Janmashtami 2025: मुंबई सहित पूरे देश में शनिवार को जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में इस मौके पर दही हांडी का आयोजन किया जाता है। शनिवार से ही पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी प्रतियोगिता का आगाज हो गया।

‘दही हांडी’ क्या है?

दही हांडी महाराष्ट्र की संस्कृति में रचा बसा है। इसे लेकर गली मोहल्लों तक में मटकी फोड़ने की कवायद करते गोविंदाओं की टोली निकल पड़ती है। इस उत्सव का हिस्सा विशिष्ट व्यक्ति भी बनते हैं। फिल्मी हस्तियों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिलती है। ऐसे ही एक दही हांडी के कार्यक्रम में फिल्मकार मधुर भंडारकर, जितेंद्र, और जयाप्रदा पहुंचे। खास बात ये रही कि इस दही हांडी का थीम 'ऑपरेशन सिंदूर' था।

ये भी पढ़ें

Sholay: 50 साल बीत जाने के बाद भी ‘शोले’ फिल्म के बारे में लोग अब भी नहीं जानते ये बातें
बॉलीवुड
Sholay Movie 50 years Celebration Story

ये दही हांडी का कार्यक्रम महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और विधायक राम कदम ने आयोजित किया था। मधुर भंडारकर और जितेंद्र ने इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार लोगों के सामने प्रकट किए।

इस बारे में बात करते हुए मधुर भंडारकर ने कहा, "मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा। राम कदम ने बुलाया है मुझे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दही हांडी एक ऐसा उत्सव है हमारे मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। आज बारिश भी हो रही है, अच्छा लग रहा है, मैं सभी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। खासकर 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम शानदार है। ये हमारे जवानों के समर्पण को दर्शाता है। "

जितेंद्र: मैं यहां 15-20 साल से आ रहा हूं…

वहीं जितेंद्र ने कहा,"मैं यहां 15-20 साल से आ रहा हूं, बहुत अच्छा लगा इसलिए तो आ रहा हूं। राम कदम जी बहुत अच्छे राजनेता हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तो शुक्रवार रात से ही इनके कॉल का इंतजार कर रहा था, निमंत्रण तो था, लेकिन फोन का इंतजार था और वो आया।" कार्यक्रम की रौनक तब और बढ़ गई जब जितेंद्र ने अभिनेत्री जयाप्रदा के साथ मशहूर गाने ताकी-ताकी पर डांस किया।

इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बारिश होती रही, लेकिन सभी सेलेब्स और राजनेताओं का जोश हाई था। मधुर भंडारकर ने फैंस का अभिवादन स्वीकार किया तो जितेंद्र भी बारिश के दौरान मंच पर मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Sholay: कौन था ‘शोले’ का मुख्य हीरो? 50 साल बीत गए लेकिन अबतक नहीं जान पाए सच्चाई
बॉलीवुड
Sholay Movie Dharmendra-Amitabh (1)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

16 Aug 2025 08:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सालों बाद एक साथ दिखें जयाप्रदा और जितेंद्र, ‘ताकी-ताकी’ गाने पर किया जोरदार डांस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.