ऋषि कपूर के साथ जूही चावला की जोड़ी को ऑनस्क्रीन किया जाता था पसंद, इस अभिनेत्री के कारण टूटने लगा था घर

नई दिल्ली। बॉलीवुड(Bollywood) मे ‘चॉकलेट बॉय’ नाम से मशहूर ऋषि कपूर(Rishi Kapoor) आज बॉलीवुड की रंगीन दुनिया से काफी दूर चले गए है। अब उनकी पुरानी यादों के साथ लोग उन्हें श्रदांजलि दे रहे हैं। ऋषि कपूर ने अपने फिलमी सफर के दौरान सिनेमा जगत को कई सुपरहिट फ़िल्में दी थी। उनकी चुलबुली और हसंमुख आदतो के कारण उन्हें बॉलीवुड का ‘रोमांस किंग’ भी कहा जाता था। ऋषि कपूर के फ़िल्मी करियर के दौरान कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ नाम भी जुड़ा था। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चे में रही पर ऋषि और जूही(Juhi Chawla) की जोड़ी।

Waiting to join the unit , shoot in delhi , and scrabble championships with Chintuji ..!!!😈..😄..🤩🤩🤩🤩 @chintskap @HoneyTrehan @vivekkrishnani #AbhishekChaubey #HiteshBhatia pic.twitter.com/YCGz03Pc80