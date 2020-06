एक बार फिर Kangana Ranaut ने मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर पर लगाए गंभीर आरोप, उनकी फिल्मों से कमाए पैसे

नई दिल्ली। जब से अभिनेता सुशांत सिंह ( Sushant Singh Rajput Death ) राजपूत का देंहात हुआ है। तब से बॉलीवुड में नेपोटिज्म ( Nepotism) को लेकर एक के बाद एक बड़ी हस्तियों पर इल्जाम लगते हुए आ रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) लगातर अपने बयानों से नामचीन लोगों पर बड़ी ही बेबाकी से निशाना साध रही हैं। जहां पहले उन्होंने बताया था कैसे इंडस्ट्री के कुछ जाने-माने लोगों ने सुशांत को सुसाइड ( Sushant Suicide ) करने पर मजबूर कर दिया था। तो अब उन्होंने मशहूर कॉस्टूम स्टाइलिस्ट ( costume stylist ) और वोग इंडिया (Vogue India ) की निर्देशक अनाइता श्रॉफ अदजानिया (Anaita Shroff Adajania ) को लेकर कई बड़े खुलासे करते हुए उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कुछ समय पहले कंगना की टीम ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट शेयर किया है।

.@VOGUEIndia has banned Kangana, (her last cover with them was 5 years ago), because @Anaita_Adajania (their style editor & now Fashion Director) is very close to Karan Johar, but is it fair for them to keep using her old videos to keep making money? https://t.co/Y1sTZY4z83