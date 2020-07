Kangana पर काला जादू करने का आरोप लगाने वाले Ex बॉयफ्रेंड के बदले सुर- बोलें, 'मेहनत से पाई है सफलता'

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में बॉलीवुड में तेजी से उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Suicide) ने आत्महत्या कर ली। सुशांत के देहांत को तीन हफ्ते से भी ज्यादा होने जा रहा है लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उन्हें याद सोशल मीडिया मीडिय इमोशनल पोस्ट ( Sushant Fans shared emotional post ) शेयर कर रहे हैं। साथ ही उनके लिए सीबीआई जांच ( People wants CBI investigation ) की मांग भी कर रहे हैं। सुशांत के सुसाइड केस के बाद से बॉलीवुड में 'नेपोटिज्म' ( Nepotism in bollywood ) और 'ग्रुपिज्म' ( groupism in industry ) का मुद्दा तेजी से गरमाया हुआ है।

जिसके बाद कई सेलेब्स ने भी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म ( Celebs talk about nepotism ) को लेकर अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्सों को सोशल मीडिया पर उजागर किया। इस बीच शेखर सुमन ( Shekhar Suman Son ) के बेटे अध्ययन सुमन (Adhyayan Suman shared his experience) ने भी बॉलीवुड में अपने साथ हुए भेदभाव को लेकर भी खुलासा किया और बताया कि कैसे ग्रुपिज्म के कारण उनसे एक-एक कर 14 फिल्में छीन ( 14 films were taken away due to discrimination ) ली गई थी। लेकिन अब अध्ययन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Actress Kangana Ranaut ) की तारीफ करते हुए नज़र आए। जिसे सुन सब काफी हैरान हैं।

दरअसल, कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में एक्ट्र अध्ययन सुमन ने नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म ( Neptism and groupism ) के बारें में बात करते हुए कंगना ( Adhyayan gave example his ex girlfriend Kagana Ranaut ) का जिक्र करते हुए कहा कि 'वह उनके काम की बहुत सराहना करते हैं। कंगना ने खूब मेहनत कर के ये मुकाम हासिल किया है। जो सफलता उन्होंने पाई है इसके लिए उन्होंने दिन-रात एक कर मेहनत की है। कंगना एक जबरदस्त उदाहरण है उन लोगों के लिए जो नामचीन हस्तियों के बीच से निकलकर उन्हें पछाड़ते हुए आगे बढ़ी और अपना नाम बनाया।' आपको याद दिला दें कंगना और अध्ययन सुमन ( Adhyanyan kangana film ) ने एक साथ साल 2009 में आई फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज (Raaz : The Mystery Continues) में काम किया था। जिसके बाद से ही दोनों के रिलेशनशिप ( Both in relationship) की खबरें सामने आने लगी थी।

लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों का ब्रेकअप ( Adhyanyan kangana breakup ) हो गया था। जिसके बाद पिता और बेटे यानी कि शेखर और अध्ययन ( After breakup shekhar and Adhyanyan blamed kagana ) ने कंगना पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।शेखर सुमन ने एक्ट्रेस कंगना रनौत पर उनके बेटे अध्ययन पर काला जादू ( kangana black magic ) करने जैसे कई आरोप लगाए थे। जिसमें अध्ययन सुमन भी हामी भरते हुए नज़र आए थे। ऐसे में एक बार से अध्ययन की जुंबा से कंगना के प्यार भरे शब्द सुन कंगना और अध्ययन दोनों के ही प्रशंसक काफी हैरान ( fans shocked after listen his statement ) हैं। बता दें बॉलीवुड की क्वीन कही ( Bollywood queen kangana ranaut ) जाने वाली कंगना एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हमेशा से ही इंडस्ट्री में पनपते नेपोटिज्म ( Kangana Raise voice against nepotism ) को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखती हुईं नजर आती हैं।

खैर, आपको बता दें सुशांत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) के बाद शेखर सुमने ने भी बेटे अध्ययन के करियर ( Shekhar talked about his son career ) को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। जिसमें उन्होंने माना था कि इंडस्ट्री में नामचीन शख्स अंडरवर्ल्ड डॉन ( Film industry like underworld don group ) की तरह गैंग बनाकर बैठे हुए हैं। जो यह तय करते हैं कि किसके करियर को आगे बढ़ना और किसके करियर को तबाह करना है। उनके बेटे संग भी इंडस्ट्री ने यह बर्ताव किया। जिसके चलते उनके बेटे को एक नहीं कई फिल्मों ( People rejected his son with any reason ) से निकाला गया। जिसके बाद सुशांत की तरह अध्ययन भी डिप्रेशन ( Adhyanyan was in depression ) का शिकार हो गए थे। लेकिन फैमिली के प्यार और केयर ने उन्हें किसी गलत कदम उठाने से रोक लिया।