महात्मा गांधी की हत्या में RSS का था रोल? संजय दत्त ने पोस्टर जारी करते हुए पूछे ‘आखिरी सवाल’

Sanjay Dutt Shares Akhiri Sawaal Posters: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर अपनी नई फिल्म 'आखिरी सवाल' को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस फिल्म के हाल ही में जारी पोस्टर्स ने रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। पोस्टर्स में देश के कुछ ऐतिहासिक और संवेदनशील घटनाक्रमों से जुड़े सवाल उठाए गए हैं, जिनमें महात्मा गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और 'द इमरजेंसी' जैसे विषय शामिल हैं।