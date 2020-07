Kangana Ranaut ने Sushant की नेपोटिज्म के खिलाफ चल रही लड़ाई को किया साबित, पुरानी पोस्ट साझा कर बताया सच

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ने रिलीज (Dil Bechara release) होते ही रिकॉर्ड तोड़ने शुरु कर दिए हैं। सुशांत के फैंस और सेलेब्स उनकी फिल्म देखकर फिर से बहुत भावुक (Sushant fans and celebs emotional) हो गए हैं। वहीं सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी उनकी फिल्म देखने की अपील की थी। इसके अलावा कंगना की टीम की तरफ से सुशांत का वो पोस्ट ढूंढ निकाला गया (Sushant Singh Rajput old post) है जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री में नेपोटिज्म (Nepotism in bollywood) होने की बात साफतौर पर बताई थी। गौरतलब हो कि कंगना शुरुआत से ही बोलती रही हैं कि सुशांत ने हमेशा नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई (Sushant voice against nepotism) थी। अब उन्होंने इसका सबूत भी पेश कर दिया है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कई तरह के सवाल लगातार (Question raised on Sushant Singh Rajput death) उठते रहे हैं। उनके फैंस से लेकर दोस्त-नेता-सेलेब्स भी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि सुशांत ने सुसाइड कर ली। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू में कंगना ने बताया था कि उन्होंने सुशांत के जानने वालों से बातें करने के बाद काफी रिसर्च की (Kangana research on Sushant case) और उसके बाद वो इस मुद्दे पर खुलकर सामने आईं। कंगना का कहना है कि सुशांत के साथ बॉलीवुड में बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उसे बैन किया गया था। बार-बार बेइज्जत किया जा रहा था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब कंगना की सोशल मीडिया टीम की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसे सुशांत ने साल 2015 (Sushant 2015 nepotism post) में लिखा था।

Agony of a genius mind, he decided to watch the circus of Nepotism and be amused by it than fight it, he decided to leave rather than loose himself to an ugly mould people gave him 🙏 pic.twitter.com/oSPQglkkAt