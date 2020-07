Kangana Ranaut ने सुनाया अपना दर्द, कहा- Karan johar ने तालियां बजवाईं और मुझे डायन तक कहा गया

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में कई मुद्दों पर लंबी बहस छिड़ी हुई है। नेपोटिज्म, गुटबाजी और आउटसाइडर्स (Nepotism and groupism in bollywood) को नीचा दिखाना इन मुद्दों पर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) खुलकर अपने पक्ष बार-बार रखती रही हैं। हाल ही में उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया था कि सुशांत केस में करण जौहर और महेश भट्ट से कोई पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने अपना पद्माश्री लौटाने की बात भी कह (Kangana said to returned Padma shri) दी थी। अब कंगना ने करण जौहर (Karan Johar) पर खुलकर अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि मुझे भी आत्महत्या के (Kangana had suicidal thoughts) ख्याल आने लगे थे।

कंगना रनौत ने एक चैनल से बातचीत में आप बीती सुनाते हुए कहा कि मेरे साथ ऐसी चीजे की गई कि मुझे मरने का ख्याल आने लगा था। साल 2016 में जब मैंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी और उसके बाद 19 ब्रांड्स के साथ करार किया। उसी दौरान मेरे 2013 के एक्स-बॉयफ्रेंड ने मेरे खिलाफ (Kangana remembered her ex-boyfriend fight time) केस कर दिया और मेरे हाथ से सब चला गया। उन ब्रांड्स ने मेरे साथ करार तोड़ लिया क्योंकि मैं केस में फंसी हुई थी। सब कुछ बहुत प्लानिंग करके किया जा रहा था। करण जौहर लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स गए और वहां जाकर मेरा मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि कंगना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देनी (Kangana said Karan wanted me to leave industry) चाहिए। वहां लोग मुझपर हंसे और हूटिंग की।

कंगना ने आगे कहा कि लोग मुझ पर हंसने लगे थे। यहां तक कि कुछ ने मुझे इंसानों को खाने वाली और डायन तक बुलाया। मेरे रिश्तेदार भी अपने बच्चों से मुझे मिलने नहीं देते थे। इतना सब होने के बाद क्या मेरे अंदर मरने के ख्याल नहीं आए? मेरा भविष्य खत्म लग रहा था। शायद उस वक्त मैं खुद को खत्म ना कर पाती लेकिन कहीं गायब हो जाने और बाल नोंच डालने का ख्याल जरूर हर वक्त आता था। ये लोग व्यक्ति को उस इस्तर पर ला देते हैं। सुशांत पर रेप के आरोप लगाए (Kangana said Rape allegations on Sushant to harass him) गए। वो लड़का जो बिहार से था कैसे अपने घर जाता? छोटे शहरों में पैसों से ज्यादा इज्जत बड़ी होती है। उसके लिए वही सबकुछ होती है और आप वही खराब करने में लगे रहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। कंगना ने सुशांत के बारे में आगे बात करते हुए कहा कि मुझे बयान देने के लिए मुंबई पुलिस ने बुलाया था लेकिन मैं अभी मनाली में हूं। मैंने उनसे कहा कि क्या आप मेरा बयान लेने के लिए किसी को भेज सकते हैं। लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला है।