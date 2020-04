कार्तिक आर्यन ने खाने को लेकर बहन पर निकाला था गुस्सा, लोगों ने लगाई फटकार.. डिलीट करना पड़ा वीडियो

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) आजकल घर कई तरह के क्रिएटिव काम कर रहे हैं। जिसमें से एक उनका नया शो कोकी पूछेगा है और इसके अलावा वो अपनी बहन के साथ वीडियो बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपना बहन के साथ एक कॉमेडी वीडियो शेयर किया था जिसमें खाना ना अच्छा लगने पर वो उनकी चोटी खींचते हुए अपना गुस्सा निकालते हैं। हालांकि कार्तिक का ये वीडियो कई लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने ट्रोल कर दिया। यहां तक लोगों के कमेंट्स से परेशान होकर कार्तिक ने वो वीडियो डिलीट भी कर दिया।





Acting in misogynistic films is one thing, bhai ye ab khud ese scripting aur directing bhi kar rahe hain?

https://t.co/pyLb52UUKr — RJ Ira (@irationalised) April 20, 2020

कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन के साथ बनाए वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया था लेकिन लोगों ने उन्हें इसके लिए फटकार लगाई है। वीडियो में कार्तिक खाना खा रहे होते हैं लेकिन उन्हें खाना अच्छा ना लगने पर वो गुस्से में नजर आते हैं और बहन कृतिका तिवारी की चोटी पकड़कर उन्हें तेजी से घुमाते हैं। फिर उनकी बहन बालकनी से नीचे गिर जाती हैं और वो बेलन के साथ दिखाई देते हैं। इस वीडियो को लेकर ट्रोलर्स ने कार्तिक पर खूब तंज कसे हैं। एक यूजर ने लिखा- औरतों से नफरत वाली फिल्मों में एक्टिंग करना एक बात हैं लेकिन भाई खुद से ऐसी स्क्रिप्टिंग और डायरेक्टिंग भी कर रहे हैं?

Oh my god I hate this man with such a passion 🙃🙃🙃 — Anushka (@Anushkannot) April 20, 2020

How did the woman agree to participate in this? — Ankana Chakraborty (@AnkanaSinha) April 21, 2020

कार्तिक आर्यन के वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने यहां तक लिख दिया- हमें घरेलू हिंसा कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है। हालांकि बाद में कार्तिक ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया और एक दूसरा वीडियो बनाया जिसमें वो अपनी बहन से मार खाते दिख रहे हैं। जाहिर है कार्तिक ने ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके कि वो सिर्फ एक कॉमेडी थी।

खैर, फिलहाल तो कार्तिक ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि कार्तिक अपनी सीरिज कोकी पूछेगा के जरिए लोगों को जागरुक करने का काम कर रहे हैं। वो इसमें कोरोना वॉरियर्स से बात करते हैं और लोगों को कई जवाब पहुंचा रहे हैं।