इंदू की जवानी पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, कियारा आडवाणी की फिल्म से हटे यह डायलॉग

बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी अपकमिंग फिल्म इंदू की जवानी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। यह फिल्म सीधे सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म के कई डायलॉग पर कैंची चला दी है।

जानकारी के अनुसार सीबीएफसी ने कियारा आडवाणी की फिल्म इंदू की जवानी के कई डायलॉग्स में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत "हरामजादे" शब्द को "आतंकवादी" से बदला गया है। वही फिल्म के एक डायलॉग में दिल्ली में महिलाओं के प्रति क्राइम का जिक्र था। इस लाइन को भी हटवाया गया है। इसकी जगह "क्राइम अगेंस्ट वूमेन आजकल जितना हो रहा है ना उसका कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। टोलरेंट के नाम पर तो फ्रॉड हो तुम लोग।" लाइन कर दी गई है

जानकारी के अनुसार इंदू की जवानी फिल्म गाजियाबाद की एक लड़की इंदिरा गुप्ता की कहानी पर आधारित है। जिसका किरदार कियारा आडवाणी निभा रही है। इंदू अपनी बेस्ट फ्रेंड (मल्लिका दुआ) की सलाह पर डेटिंग ऐप के जरिए बॉयफ्रेंड तलाशती है। इस दौरान उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी लड़के से होती है जिसके रोल में आदित्य सील हैं। इसके बाद फिल्म में कई ट्विस्ट आते हैं। जानकारी के तहत यह फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली थी। लेकिन इस फिल्म को कोरोना महामारी के चलते फिलहाल टाल दिया गया है। इसी बीच चर्चा थी कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। लेकिन हाल ही में यह घोषणा भी की गई है कि इस फिल्म को दर्शक सीधे सिनेमाघरों में देख पाएंगे। यह फिल्म 11 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है।

Indian Censor Board has replaced "Haramzade" word with "Aatankwadi", and removed a dialogue that talks about "Crime against women in Delhi" in @advani_kiara's #IndooKiJawani... CBFC continues the ridiculous censorship of films! #HappensInBollywood @EmmayEntertain pic.twitter.com/h9m1xRdaYy