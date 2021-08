सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अफेयर को लेकर कियारा आडवाणी ने किया खुलासा, कही ये बात

फगली मूवी से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपनी अदाकारा से दर्शकों के दिल भी छाप छोड़ दी है। कबीर सिंह, गुड न्यूज़, एमएस धोनी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर कियारा ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। अपनी हर फिल्म से कियारा दर्शकों को अपनी ओर प्रभावित कर ही लेती हैं। कियारा ने बॉलीवुड में अपने करियर के 7 साल पूरे कर लिए हैं। कियारा काफी दिनों से सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है, जिसको लेकर अब कियारा ने अपनी बात खुलकर रखी है।

It’s here!! Tell me if this makes your heart melt like it did to mine!😍🥺 #RaataanLambiyan out now - https://t.co/vqpW0ooC91 #ShershaahOnPrime releases on 12th August, only on @primevideoin . #Shershaah @SidMalhotra @vishnu_dir @karanjohar @apoorvamehta18 @b_shabbir @aishah333 pic.twitter.com/0j3nDhSuVa

एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ को लेकर कियारा आडवाणी ने कहा कि सिद्धार्थ एक को एक्टर के तौर पर काफी केंद्रित है। वह काफी सारी रीडिंग करते हैं और काफी तैयारी करना पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल वैसे ही हूं जैसे कि वह, यही कारण है जो हमारा ताल मेल बैठता है। एक दोस्त के नाते मैं यह जरूर कहूंगी कि वह इंडस्ट्री में मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। ऐसे लोगों के साथ रहना मुझे काफी उत्साहित करता है और इनके मेरे आस-पास होने से मुझे अच्छा लगता है।

गौरतलब है कि वर्तमान में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह रिलीज के लिए पूरी तहर से तैयार है। शेहशाह फिल्म परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और सेना के कप्तान विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। शेरशाह में विक्रम बत्रा का किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा निभा रहे हैं, वहीं कियारा फिल्म में विक्रम बत्रा की मंगेतर डिंपल चीमा की भूमिका में नजर आएंगी। कियारा और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड है और फिल्म के रिलीज होने का बेसबरी से इंतजार कर रहे है।

From real to reel, the journey was a long & tough road for this #Shershaah and the entire team! So much love to everyone for making this film so special!❤️🙏https://t.co/GB1zev99mC#ShershaahOnPrime releases on 12th August only on @primevideoin.#Shershaah @SidMalhotra