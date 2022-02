सुरों की महारानी लता मंगेशकर अपने पीछे छोड़ गईं अरबों की संपत्ति, कारों की थीं शौकीन

लता मंगेशकर की कुल संपत्ति की बात करें तो Trustednetworth.com की रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 50 मिलियन डॉलर के आसपास है जोकि भारतीय रुपयों में देखें तो 368 करोड़ रुपए है।

आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 92 वर्षीय लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित थीं और अस्पताल में भर्ती थीं। कई दिनों से वो जिंदगी की जंग लड़ रही थीं और अंततः वो जिंदगी की जंग हार गईं। 36 भाषाओं में 50 हजार से अधिक गाने गाने वाली लता मंगेशकर को कारों और क्रिकेट का भी शौक था। छोटी सी उम्र में परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली लता मंगेशकर ने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल किया था। अपने भी-बहनों के जीवन को सँवारने के लिए उन्होंने न केवल अपना बचपना छोड़ा बल्कि ताउम्र शादी भी नहीं की। आइए जानते हैं लता मंगेशकर से जुड़ी कुछ खास बातें:

Know About Lata Mangeshkar net worth, cars, houses, education and more