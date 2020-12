कृति सेनन 10 दिन में हुई कोरोना मुक्त, सोशल मीडिया पर कही फैंस से यह बात.....

कोरोना वायरस की चपेट में आई अभिनेत्री कृति सेनन अब कोरोना मुक्त हो चुकी है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने मात्र 10 दिन में रिकवर कर लिया है। ऐसे में उन्होंने ट्विटर पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है।

अभिनेत्री कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए डॉक्टर और चिकित्सा स्टाफ को इस मुश्किल समय में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। इसी के साथ उन्होंने तमाम फैंस द्वारा की गई दुआओं का भी धन्यवाद दिया है । उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "सभी को सूचित करने के लिए बहुत खुश हूं कि मेरा अंत में कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है, बीएमसी के अधिकारी और मेरे डॉक्टर को सभी की मदद और सहायता के लिए एक बड़ा धन्यवाद।"

आपको बता दें कि कृति सेनन राजकुमार राव के साथ अपकमिंग फिल्म के लिए शूटिंग कर चंडीगढ़ से मुंबई लौटी थी। तभी उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। उन्होंने अब बताया कि वह बिल्कुल ठीक है और बीएमसी के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने घर पर क्वारंटाइन कर लिया है।

Happy to inform everyone that i have finally tested Negative for COVID-19!

A big thank you to @mybmc officials, respected Assistant commissioner @mybmcwardKW Mr. Vishwas Mote and my doctor for all the help & assistance.🙏🏻

And thank you all for the warm wishes and the love❤️❤️