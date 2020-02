कृति सेनन की लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, बनेंगी सेरोगेट मदर.. है बड़ी वजह

नई दिल्ली | कृति सेनन (Kriti Sanon) बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से पहले ही दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। उनकी लास्ट फिल्म हाउसफुल 3 थी और आजकल वो अपनी अपकमिंग फिल्म मिमी के लिए तैयारियां कर रही हैं। हाल ही में कृति को लेकर एक खबर सामने आ रही है कि वो सेरोगेट मदद बनने जा रही हैं। जिसके लिए वो काफी वजन भी बढ़ाएंगी। सोशल मीडिया पर कृति की ये खबर खूब वायरल हो रही है। दरअसल ये खबर सुनकर आप काफी हैरानी में पड़ गए होंगे तो आपको बता देते हैं कि कृति असल ज़िंदगी में नहीं बल्कि अपनी मिमी (Mimi) के लिए सेरोगेट मां बनेंगी।

लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित फिल्म मिमी में कृति सेनन (Kriti Sanon) दिखाई देंगी जिसके लिए वो खूब मेहनत कर रही हैं। इस फिल्म के लिए वो अपने कैरेक्टर पर काफी ध्यान दे रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए 15 किलो वजन बढ़ाया है जिसका सबूत है उनकी हाल ही में सामने आई एक तस्वीर। कृति की जो फोटो सामने आई है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि उनका वेट काफी बढ़ा हुआ है। इस तस्वीर में कृति का बेबी बंप भी दिखाई दे रहा है। कृति से पहले भूमि पेडनेकर भी फिल्म दम लगाके हइसा के लिए काफी वजन बढ़ा चुकी हैं।

