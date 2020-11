'Laxmii' फिल्म देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उड़ाया मजाक, शेयर किए मजेदार मीम्स

नई दिल्ली: अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटिड फिल्म लक्ष्मी सोमवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि फिल्म में अक्षय कुमार का एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। इसमें अक्षय के साथ एक्ट्रेस कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं। फिल्म के गानों पर लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन फिल्म को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन कुछ और ही है। फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों के समझ के बाहर चली गई।

दर्शकों को अक्षय कुमार की ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। जितना बेसब्री से लोग इसका इंतजार कर रहे थे वैसा फिल्म को रिसपॉन्स नहीं मिल रहा है। वहीं, फिल्म समीक्षकों को भी फिल्म पसंद नहीं आई। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श की मानें तो फिल्म पूरी तरह निराशाजनक है। तरण ने फिल्म को पांच से दो ही स्टार दिए हैं और कहानी को कमज़ोर बताया है। इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया पर फिल्म का मजाक उड़ा रहे हैं और जमकर मीम्स शेयर कर रहे हैं। आप भी देखिए कुछ मजेदार मीम्स-

