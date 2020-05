पापा की परेशानी को लेकर बच्ची ने Sonu Sood को किया याद, मां को नानी के घर भेजने की कही बात, देखें वीडियो

नई दिल्ली। देश में जहां कोरोनावायरस ( Coronavirus ) चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अचानक से हुए लॉकडाउन ( Lockdown ) में फंसे प्रवासी मजदूरों ( Migrant Workers ) ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा लिया। पैदल ही घर पहुंचने की चाह में ना जाने कितने लोगों ने रास्ते में ही अपनी जान गवां दी। ऐसी स्थिति में प्रवासी मजदूरों ( Sonu Sood took responsibility of migrant laborers ) को घर पहुंचाने का जिम्मा लिया अभिनेता सोनू सूद ने। आज सोनू सोशल मीडिया पर प्रवासी मजदूरों के भगवान ( Lord Sonu Sood of migrant laborers ) के नाम से प्रचलित हो गए हैं। सोनू भी लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह अपने सोशल मीडिया पर लोगों की पेरशानियों को ध्यान से सुनकर उनका समाधान करते हुए नज़र आते हैं।

Now this is something very challenging. Will try my best 😜 https://t.co/PUkC9xHnHs — sonu sood (@SonuSood) May 30, 2020

सोनू सूद को कई लोग अपनी मदद करने के लिए मैसेज ( Message For Help ) कर रहे हैं। लेकिन अक्सर लोगों की कई अतरंगी मांगे भी देखने को मिल रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बच्ची ( Girl Video Viral ) का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वह बच्ची सोनू सूद से बड़ी ही प्यारी मांग कर रही है। वीडियो के शुरूआत में बच्ची पापा से बात करते हुए कहती है कि 'ठीक है ठीक है पापा मैं बोल रही हूं। जिसके बाद वह अपनी बात कहते हुए कहती हैं कि 'सोनू अंकल मैंने सुना है आप सबको उनके घर भेज रहे हैं। पापा पूछ रहे हैं कि क्या आप मम्मी को नानी के घर भेज देंगे। मुझे आप बता देना।' वीडियो को देखते ही सोनू ने रीट्वीट ( Sonu Re-Tweet ) करते हुए कहा 'अब ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा।' जिसके साथ उन्होंने मस्ती वाला इमोजी भी लगाया।

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ( Viral On Social Media ) पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन आपको बता दें सोनू के पास कई अजीबो-गरीब तरह की मांगे आ रही हैं। जिसका जवाब भी वह काफी फनी अंदाज में देते हुए नज़र आते हैं। सोनू लोगों की मदद करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के साथ-साथ वह लोगों तक राशन ( Distributing goods between ration and needy ) और जरूरतमंद का सामान भी भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह अपनी टीम के साथ 20-20 घटें फील्ड पर रहते हैं। सोनू ने मुसीबत में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर ( Helpline Number ) भी जारी कर दिया है।