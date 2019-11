मलाइका की बेटे के साथ नाइटी वाली तस्वीर पर कंगना की बहन ने किया भद्दा कमेंट, यूजर्स बोले- कितनी गंदी सोच है..

बॉलीवुड इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस और मॅाडल मलाइका अरोड़ा ( Malaika Arora ) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन उनकी फोटोज सामने आती रहती हैं। हाल में मलाइका ने बेटे अरहान खान ( Arhaan Khan ) के साथ नाइटी में एक तस्वीर शेयर की थी। इस फोटो को देखकर कई लोगों ने मलाइका को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हाल में कंगना रनौत की बहन रंगोली ने भी इस तस्वीर को साझा कर लिखा, ये हैं मॅाडर्न इंडियन मदर, बहुत खूब।

लेकिन यूजर्स को रंगोली का यह अंदाज कुछ खास पसंद नहीं आया। इसी के साथ अब रंगोली भी ट्रोलिंग का शिकार हो गई हैं। एक यूजर ने उनके ट्वीट पर कमेंट किया, जहां एक ओर कंगना एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के रिश्ते को लेकर सपोर्ट में खड़ी हैं, तुम उनकी बहन होकर इस तरह की बातें कर रही हो। रंगोली ध्यान रखो, तुम जो भी करती हो उससे कंगना की इमेज पर फर्क पड़ता है। इसके बारे में सोचना।

You and your cheap mentality... You are literally damaging Kangana's career.... I feel this picture is very cute 😘

A relationship between a mother and a son is so sacred.. This is such a nasty comment. How can one even bring nonsense into their brains.. Modern or classic mother is a mother.. That's her relationship and it's private.. I so adore this picture.. 💕